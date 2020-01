Cs en Gérgal (Almería) retira su apoyo a moción de censura del PSOE tras renegociar pacto de gobierno con PP

Publicado 28/01/2020 19:31:07 CET

GÉRGAL (ALMERÍA), 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Ciudadanos (Cs) en Gérgal (Almería) José Mateo ha retirado su apoyo a la moción de censura presentada por el PSOE contra el alcalde, Miguel Guijarro (PP), tras "renegociar" el pacto de gobierno alcanzado en mayo y por el se alternarían con mandatos de dos años cada uno.

La moción de censura, que dio lugar a la convocatoria de Pleno extraordinario previsto para el día 31, la presentaron los cuatro ediles socialistas, que ganaron las elecciones, y uno de los dos concejales de Cs que sostienen al PP en la Alcaldía y que argumentó que Guijarro "no estaba dando cumplimiento" al pacto de gobierno.

Fuentes de la formación naranja han indicado a Europa Press que el nuevo acuerdo alcanzado entre PP y Cs establece que Guijarro adelante su cese como alcalde hasta agosto y que Mateo, primer teniente de alcalde, le sustituya en febrero de 2021.

Asimismo, el PP se "compromete" a convocar reuniones mensuales con Ciudadanos para coordinación de la acción del gobierno municipal y se "redefinen" las competencias y áreas ocupadas por José Mateo hasta ahora.

Guijarro ostenta la mayoría absoluta gracias al apoyo de los dos ediles de la formación naranja que se suman a los tres concejales obtenidos por el PP. El pacto de gobierno tras las municipales de mayo de 2019 daba a los populares la Alcaldía por periodo de dos años tras lo que Ciudadanos asumiría la Presidencia del Ayuntamiento.

La portavoz del grupo municipal del PSOE, Antonia Contreras, justificó en su día el registro de la moción en la "inacción" de Guijarro. "La situación ha llegado a tal término que la gente no lo quiere; no está haciendo nada y no está dando impulso a un municipio que tienen grandes posibilidades", ha dicho.

Contreras remarcó que su partido ganó las elecciones, quedando "a pocos votos" de obtener el edil que le daría la mayoría absoluta de cinco concejales, lo que sumado al hecho "de que parece que el PP no está cumpliendo los términos del acuerdo alcanzado con Ciudadanos, dio lugar al registro de la moción de censura.

Ciudadanos acordó entonces "estudiar" en el seno de la dirección provincial del partido la decisión de José Mateo ya que "no contaba" con su "visto bueno".