Cs subraya que sus propuestas en el presupuesto 2023 del Ayuntamiento de Almería "impulsarán los negocios de la ciudad"

ALMERÍA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Almería, Rafael Burgos, ha puesto en valor las propuestas que la formación liberal ha incluido en el acuerdo presupuestario para 2023 suscrito entre PP y Cs relativas a impuestos y tasas municipales, así como a facilitar la apertura y mantenimiento de nuevos negocios en la ciudad. En ese sentido, Burgos ha valorado "positivamente" el compromiso de no aumentar la presión fiscal, abordando además una revisión de las ordenanzas fiscales con el objetivo tendente a reducir el esfuerzo fiscal de los almerienses.

"En Ciudadanos siempre hemos dicho que el mejor lugar donde puede estar el dinero de nuestros vecinos es en sus propios bolsillos y en sus cuentas bancarias. Somos liberales, y por tanto defendemos que los impuestos no pueden ahogar a los ciudadanos, dificultando que puedan llegar a final de mes en muchos casos. Por eso, siempre que tengamos algo que decir al respecto, no se va a incrementar ni un solo impuesto ni tasa municipal", ha subrayado Burgos a través de un comunicado.

Asimismo, desde la formación ha destacado otra de las iniciativas incluidas en el acuerdo presupuestario para el próximo ejercicio que están encaminadas a facilitar la vida de los emprendedores y autónomos de Almería. "Me estoy refiriendo al diseño de un plan de simplificación de los procedimientos administrativos exigidos para la puesta en marcha de nuevas actividades comerciales y hosteleras, o para la reanudación de estas actividades, tanto si existe un cambio de titular del establecimiento, como si no; es algo que va a repercutir positivamente en el día a día de los emprendedores almerienses, y me siento especialmente orgulloso de ello", ha valorado el portavoz de Cs.

"En definitiva, para eso estamos aquí: para hacer más fácil las cosas a la gente, para incentivar la actividad económica, la creación de empleo, y todo ello, siempre defendiendo que los impuestos no esquilman sus bolsillos", ha concluido.