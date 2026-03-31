Cuatro detenidos acusados de explotar sexualmente a 13 mujeres vulnerables ya liberadas en Partaloa (Almería)

Intervención contra la trata de seres humanos en un club de alterne de Almería. - POLICÍA NACIONAL

PARTALOA (ALMERÍA), 31 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido a tres varones y una mujer acusados de explotar sexualmente hasta 13 mujeres en situación de vulnerabilidad en un local de alterne situado en Partaloa (Almería).

Las víctimas liberadas se encontraban en una situación de especial vulnerabilidad, ya que en su mayoría eran mujeres extranjeras que habrían sido captadas y trasladadas por la organización, toda vez que eran sometidas a violencia física y psicológica, según ha explicado la Comisaría en una nota.

La investigación se inició a finales del año 2025 tras recibirse información que alertaba de la existencia de una mujer que habría sido explotada sexualmente en un establecimiento de alterne.

La víctima relató haber sido sometida a "graves" vejaciones, agresiones físicas y a la privación de su libertad, además de señalar la existencia de otras mujeres en la misma situación de explotación y bajo un "estricto control" por parte de los responsables del local.

Todas ellas coincidían en relatar que el máximo responsable de la organización las sometía a múltiples vejaciones y agresiones físicas constantes, de modo que incluso se habría llegado a producir en alguna ocasión "lesiones graves".

A raíz de estas manifestaciones, los agentes llevaron a cabo diversas gestiones de investigación que incluyeron inspecciones, vigilancias y análisis de información, lo que permitió identificar a nuevas víctimas y confirmar la existencia de una organización criminal "perfectamente estructurada".

El grupo estaba integrado por cuatro personas que actuaban de manera coordinada, "ejerciendo un control absoluto sobre las mujeres, limitando su libertad de movimientos y sometiéndolas a condiciones de explotación extrema".

Durante la fase de explotación de la operación, en la que participaron distintas unidades policiales, se realizaron dos entradas y registros simultáneos en las localidades de Albox y Partaloa.

ARMAS INTERVENIDAS

Como resultado se procedió a la detención de cuatro individuos, tres varones y una mujer, responsables de delitos relacionados con trata de seres humanos con fines de explotación sexual, contra los derechos de los trabajadores, detención ilegal, lesiones, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización criminal.

En los registros practicados se intervinieron dos rifles de gran potencia de calibre uno de ellos con visor, tres escopetas, un revólver municionado listo para su uso inmediato, armas blancas, defensas extensibles, dispositivos móviles, documentación vinculada con la actividad delictiva y 40.000 euros en efectivo, así como sustancias estupefacientes y otros efectos relevantes para la investigación.

Tras los registros practicados, las diligencias policiales junto a los cuatro detenidos fueron puestos a disposición judicial de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia, Plaza 1 de Huércal-Overa (Almería).