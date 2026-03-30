Siete detenidos por captar y explotar sexualmente a mujeres en "situación de vulnerabilidad" en Utrera (Sevilla)

La Guardia Civil durante la desarticulación de un grupo de explotación de mujeres en Utrera (Sevilla) - GUARDIA CIVIL

SEVILLA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido en una operación conjunta a siete personas al desarticular una organización criminal en Utrera (Sevilla) dedicada a la captación, control y explotación sexual de mujeres en situación de vulnerabilidad. Las mismas se encontraban en "situación irregular" y con "malas condiciones higiénicas". Además, se han incautado, durante los registros, 350 plantas de marihuana y 40.000 euros, entre otros.

Según han informado ambos cuerpos policiales en una nota de prensa, la investigación se inicia a mediados de 2025, cuando advirtieron una "alta actividad" ilícita, ante lo que se llevó a cabo un dispositivo de vigilancia y análisis durante ocho meses.

Así, el 3 de marzo se realizó la erntrada y registro de 12 inmuebles ubicados en Utrera, tras lo que se intervinieron 350 plantas de marihuana, 30 gramos de cocaína, una "gran cantidad" de cogollos de marihuana, así como una bolsa de heroína, 40.000 euros en metálico y un arma de fuego, además de dos vehículos de alta gama utilizados por el cabecilla de la organización.

Además, se han intervenido diversos dispositivos electrónicos y una gran cantidad de documentación. Por el momento, no se descartan nuevas actuaciones. También se han localizado varias viviendas utilizadas como pisos pateras, en cuyo interior se han identificado catorce personas en situación irregular y en "malas condiciones higiénicas y de vulnerabilidad, siendo presuntamente utilizadas dichas viviendas para la comisión de un delito de explotación sexual".

La operación se ha saldado con la detención de siete personas, que han sido puestas a disposición judicial, como presuntos autores de los delitos de explotación sexual, delito de blanqueo de capitales, delitos contra el derecho de los trabajadores extranjeros, delito de tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización criminal. Se ha decretado el ingreso en prisión inmediato de cuatro de los detenidos, entre ellos el líder de la organización.