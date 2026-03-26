Cuatro detenidos y cuatro investigados por una treintena de robos en explotaciones agrícolas del Poniente de Almería

Productos fitosanitarios, garrafas y diversa maquinaria intervenidos en el Poniente almeriense. - GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desmantelado una red dedicada al robo de productos fitosanitarios, herramientas y maquinaria agrícola en explotaciones del Poniente almeriense, en la que ha detenido a cuatro personas por delitos de robo con fuerza e investiga a otras cuatro por receptación, tras esclarecer cerca de una treintena de robos y recuperar una gran cantidad de efectos sustraídos.

Las diligencias han sido entregadas en los Tribunales de Instancia de El Ejido, Sección Civil e Instrucción, plaza número 5, según ha informado la Comandancia en un comunicado.

La operación 'Rosan' se enmarca en el Plan contra robos en explotaciones agrícolas y ganaderas, impulsado por la Guardia Civil a través de los equipos ROCA, especializados en la prevención e investigación de delitos en el ámbito rural.

La investigación se inició tras detectarse un "aumento significativo" de robos de productos fitosanitarios, herramientas y maquinaria agrícola en la comarca del Poniente almeriense. Ante esta situación, los agentes intensificaron sus actuaciones mediante dispositivos operativos, identificaciones y análisis de la información disponible.

A medida que avanzaban las investigaciones, los agentes detectaron un patrón de actuación común en distintos hechos delictivos, lo que permitió identificar a los presuntos autores, así como vehículos y personas relacionadas con la comisión de los robos.

Durante el operativo, los agentes interceptaron un camión en el que se transportaba gran cantidad de maquinaria y herramientas robadas en una empresa de carpintería metálica. Asimismo, se llevaron a cabo registros en diferentes puntos, como viviendas, garajes y almacenes, donde se recuperaron numerosos efectos sustraídos.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación y centra ahora sus esfuerzos en la trazabilidad de los efectos recuperados para su devolución a los legítimos propietarios.