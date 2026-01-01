Cuatro heridos en un accidente de tráfico entre dos turismos en Vícar (Almería)

Archivo - Ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061. (Foto de archivo). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

ALMERÍA 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas --tres mujeres y un hombre--, han resultado heridas este jueves, 1 de enero, al colisionar dos turismos en Vícar (Almería), según ha informado en un comunicado el servicio 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Sobre las 7,10 horas de la mañana de este jueves, el 112 recibía un aviso por la colisión frontal de dos vehículos en la calle Carmen Martín Gaite del citado municipio almeriense, por la que había varias personas heridas y atrapadas.

La sala coordinadora de emergencias activó entonces a la Guardia Civil, a la Policía Local, a los Bomberos del Consorcio de Poniente y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061.

Los sanitarios han atendido a cuatro personas; en concreto, a dos mujeres de 21 y 25 años de edad y a un varón de 26 que han sido evacuados al Hospital de Poniente de El Ejido (Almería), y una cuarta chica, de 24 años, que ha ido al Torrecárdenas de la capital almeriense, según han detallado desde el 112.