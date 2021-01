Cuatro internos del CIS de Almería dan positivo en covid-19 y diez permanecen en aislamiento preventivo

ALMERÍA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cuatro usuarios del Centro de Inserción Social (CIS) 'Manuel Pérez Ortega' de Almería han dado positivo en covid-19 y permanecen en aislamiento junto a otros diez internos.

El protocolo sanitario se activó el pasado miércoles después de que uno de los internos que se encontraba de permiso informase del resultado positivo de una PCR.

Fuentes penitenciarias han indicado a Europa Press que el Servicio Andaluz de Salud, en una actuación "ágil", realizó pruebas diagnósticas a otros 13 usuarios del centro que han arrojado tres positivos y dos resultados no concluyentes, por lo que a estos internos se les han repetido el test.

Todos los internos que estaban en las instalaciones cuando se detectó el primer positivo están "confinados en su propio dormitorio" mientras que a otros 23 usuarios, quienes estaban de permiso, se les han extendido la duración de este de forma extraordinaria para que permanezcan en sus casas.

Las mismas fuentes han precisado que los tres últimos casos detectados, a la espera de que se descarten o confirmen aquellos que no han sido concluyentes, son personas en las que "no se ha desarrollado sintomalogía" y que los casos no tienen relación entre sí.