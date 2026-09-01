Cuevas del Almanzora, Viator y Antas, gobernados por el PSOE, convocan concentraciones de apoyo a Ceuta

Cartel de la concentración anunciada en Cuevas del Almanzora (Almería) en apoyo a Ceuta. - AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL ALMANZORA

ALMERÍA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los ayuntamientos de Cuevas del Almanzora, Viator y Antas, gobernados por alcaldes socialistas, han publicado convocatorias de concentración para que los vecinos puedan expresar públicamente su apoyo y solidaridad con la Ciudad Autónoma de Ceuta ante la crisis que atraviesa este 2 de septiembre.

Los citados consistorios comunicaron a través de sus redes sociales hace varios días dichas concentraciones pese a la postura del PSOE-A, cuya secretaria general, María Jesús Montero, ha avisado de que su partido "no se va a prestar y no va a acudir a ningún tipo de acto" convocado en Andalucía en apoyo de Ceuta que esté "instrumentalizado" por el PP-A.

En su caso, el Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora, liderado por el socialista Antonio Fernández Liria, ha trasladado su apoyo a Ceuta y ha invitado a concentrarse en un "acto de solidaridad" a las puertas del Consistorio en respuesta a la convocatoria de la FEMP, según la publicación hecha en redes recogida por Europa Press.

En la misma línea se ha expresado el Ayuntamiento de Viator, donde se han invitado a todos los vecinos a participar en esta concentración y mostrar "apoyo y cercanía con el pueblo hermano de Ceuta", así como a hacia las "Fuerzas Armadas y las Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado". El Consistorio que gobierna Manuel Jesús Flores Malpica ha convocado a sus vecinos a las 19,00 horas.

Otro de los ayuntamientos liderado por el PSOE en Almería que también ha anunciado la convocatoria de una concentración es el de Antas, con Pedro Ridao al frente. En su caso, han defendido ese "gesto de solidaridad, respeto y unión con el pueblo ceutí" al entender que "en momentos difíciles, la unión entre municipios y ciudadanos es más importante que nunca".

Por otra parte, el alcalde de Vícar, Antonio Bonilla (PSOE), ha hecho pública una declaración institucional en la que expresa la "solidaridad", "cercanía" y "apoyo" a los vecinos de Ceuta aunque sin convocar, por parte del Ayuntamiento, ninguna concentración. No obstante, dicha reunión sí ha sido convocada por el PP frente al Ayuntamiento.

"Cuando nuestro país ha afrontado problemas de Estado, he estado y estaré siempre, en representación de la ciudadanía de Vícar, al lado del interés general y de España; y cuando las dificultades afectan directamente a nuestros vecinos, he estado, estoy y estaré siempre al lado de los vecinos de Vícar", ha añadido el primer edil vicario ante las críticas de algunos sectores por no acceder a la convocatoria.

FALSA CONVOCATORIA EN SERÓN

De otro lado, el alcalde de Serón, el socialista Manuel Martínez Domene, ha denunciado en sus redes sociales la falsa convocatoria que en nombre del Ayuntamiento del municipio se ha anunciado para este miércoles, de forma que incluso ha anunciado que se interpondrá una denuncia ante la Guardia Civil al respecto.

"No se ha convocado ninguna concentración por medio de este Ayuntamiento", ha atajado el regidor seronés, quien ha manifestado, no obstante, el apoyo del equipo de gobierno al pueblo ceutí tal y como se ha expresado en dos cartas dirigidas tanto a la FEMP como a la FAMP.

Para el alcalde, la FEMP y la FAMP "representan al conjunto de los municipios y no a una determinada posición partidista" y por ello ve "inaceptable" que una situación "tan delicada" como la que atraviesa Ceuta pueda usarse "de forma partidista".

"La gravedad de las circunstancias exige responsabilidad institucional, altura de miras y una respuesta que esté por encima de cualquier interés político o partidista. No se trata, en ningún caso, de cuestionar la solidaridad con Ceuta", ha añadido Martínez Domene, quien ha expresado su "desacuerdo con la adopción o anuncio de actuaciones en nombre de la FEMP sin el necesario debate y consenso previo".