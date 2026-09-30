Cuevas (Almería) exige a la Junta que emita los informes pendientes del nuevo IES Jaroso: "El Ayuntamiento ha cumplido"

El alcalde de Cuevas del Almanzora (Almería), Antonio Fernández, atiende a los medios de comunicación. - AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL ALMANZORA

CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERÍA), 30 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora (Almería) ha defendido que "ha cumplido rigurosamente con sus responsabilidades" para hacer posible la tramitación de los terrenos destinados al nuevo IES Jaroso y ha reclamado a la Junta de Andalucía que emita los informes que tiene pendientes para avanzar en el procedimiento.

En una nota, el equipo de gobierno municipal ha asegurado que "el 80 por ciento de los informes necesarios para este proceso dependen directamente de la propia Junta" y ha reprochado que, hasta la fecha, ni el delegado del Gobierno andaluz en Almería, Francisco Góngora, ni la delegada territorial de Educación, Carmen Jiménez, se hayan puesto en contacto con el alcalde para "ayudar o agilizar los trámites e informes" que corresponden a la Administración autonómica.

Asimismo, el Consistorio ha sostenido que la Junta optó por "el camino más largo y burocrático" para la adecuación urbanística del suelo en lugar de impulsar un Proyecto de Actuación o acogerse a una declaración de utilidad pública, fórmulas que, según el Ayuntamiento, habrían permitido acortar los plazos.

Ante el plazo de unos cinco años que el Ayuntamiento estima hasta que el nuevo instituto esté construido y operativo, ha exigido además a la Consejería de Educación que concrete qué "medidas de choque inmediatas" adoptará para garantizar plazas "dignas y de calidad" durante ese periodo, así como un "calendario real y vinculante" para la emisión de los informes pendientes y una respuesta a la masificación.

La respuesta municipal se ha producido después de que la Junta de Andalucía señalara que corresponde al Ayuntamiento completar los trámites urbanísticos de la parcela propuesta para el nuevo centro. El Gobierno andaluz sostuvo que la disponibilidad física del suelo "no es suficiente" mientras no cuente con la "clasificación y calificación urbanística adecuadas".

LA JUNTA ADVIERTE DE QUE EL SUELO AÚN NO ES SOLAR

Este miércoles, el delegado de la Junta en Almería ha pedido "máxima transparencia y máximo rigor" al alcalde. "No puede ser que estemos fomentando que se convoquen concentraciones cuando el alcalde conoce perfectamente que ha iniciado una modificación puntual del Plan General de la Organización Urbana y que eso tiene sus trámites", ha afirmado Góngora a preguntas de los medios.

El delegado ha explicado que la modificación se inició en el mes de febrero y que ahora "hay que recabar todos los informes sectoriales". Ha añadido que los informes correspondientes al área de Urbanismo de la Junta ya se han emitido de forma favorable.

Según ha detallado, una vez que se cuente con todos los informes favorables y se complete el trámite ambiental, la modificación tendrá que volver al pleno municipal para su aprobación provisional y, posteriormente, tras el periodo de exposición pública, para su aprobación definitiva. "Después deberán urbanizarse los terrenos", ha resaltado.

Góngora ha afirmado que a la Junta le "parece muy bien" la ubicación propuesta y entiende que "es un sitio adecuado", aunque ha advertido de que "hoy por hoy es un suelo en el que no se puede construir porque no tiene ni la condición de solar".

Así, ha indicado que esperan que el alcalde "complete toda esa tramitación" e "informe de una forma veraz a sus vecinos, a los padres y a las madres de todos esos alumnados", mientras que la Junta esperará "a que se cumplan todos esos tramos".