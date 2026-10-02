El Cuevas CF rechaza los insultos "racistas" en un partido contra el Torreperogil y advierte: "Tolerancia cero"

Archivo - Una balón de La Liga contra el racismo. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERÍA), 2 (EUROPA PRESS)

La dirección del Cuevas Club de Fútbol ha mostrado públicamente su "profundo malestar, indignación y absoluto rechazo" a los insultos y expresiones "de carácter racista" sufridos por uno de sus jugadores en el encuentro celebrado el pasado 30 de septiembre frente al Torreperogil durante la quinta jornada de la liga dentro de la División de Honor Andaluza.

"Contra el racismo, tolerancia cero", ha expresado el club en un comunicado en el que muestra su respaldo y apoyo al jugador afectado por los hechos, que tuvieron lugar en el campo jiennense durante la segunda mitad del encuentro cuando se habrían advertido este tipo de comportamientos por parte de un "futbolista local" y, posteriormente, desde la grada.

"Desde el Cuevas CF rechazamos rotundamente tanto los insultos racistas producidos dentro del terreno de juego como los comportamientos e insultos procedentes de la grada. El racismo y cualquier forma de discriminación deben estar fuera del fútbol", han atajado antes de apelar a la "responsabilidad de transmitir" una serie de valores a las categorías inferiores.

Según han trasladado desde la entidad deportiva, fue sobre el minuto 38 de la segunda parte, con 1-2 en el marcador a favor del Cuevas CF, cuando un jugador contrario se habría dirigido al futbolista almeriense y le habría llamado "negro de mierda", según la versión del afectado.

Tras el insulto se produjo un enfrentamiento entre ambos jugadores, durante el cual "otro futbolista rival propinó un manotazo en la cara" al insultado, quien "reaccionó agarrándolo del cuello". Así, varios jugadores "acudieron rápidamente para separarlos y el árbitro decidió expulsar a ambos", según añaden desde el equipo.

El jugador del Cuevas CF habría recibido nuevos insultos, esta vez desde la grada, mientras abandonaba el terreno de juego, lo que habría quedado además recogido en el acta del árbitro, según el club.

Así, reproduce que fueron varios los aficionados que, "identificados inequívocamente como locales" se dirigieron al jugador tras ser expulsado con insultos de todo tipo, amenazas e incluso "imitando sonido de un mono".

El colegiado activó el protocolo de violencia verbal, realizó la correspondiente comunicación por megafonía y al delegado de campo, y el encuentro pudo continuar.

"Esperamos que la Federación y el Comité de Competición analicen los hechos con la máxima seriedad y adopten las medidas que correspondan", han apuntado antes de asegurar que, por su parte, el Cuevas CF emprenderá las medidas y reclamaciones necesarias "para defender los intereses del club y, especialmente, los de nuestro jugador".