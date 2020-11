Moreno exige al Gobierno disponer de todos los medios para tomar decisiones ante covid: "Yo asumo el desgaste"

ALMERÍA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha exigido al Gobierno disponer de "todos los instrumentos necesarios" para tomar "decisiones precisas" en aras de controlar la pandemia en la región y ha subrayado que él asume "el desgaste".

"Lo que no se puede hacer es ceder una responsabilidad, asumir las decisiones duras y no tener todos los instrumentos a mi alcance", ha afirmado Moreno, quien ha criticado que tenga que "depender de pedir permiso al Gobierno central" para implantar medidas "estratégicas" de lucha contra el covid.

En rueda de prensa este miércoles en Almería, el líder del ejecutivo andaluz ha advertido de que si las comunidades autónomas "sobre cuyas espaldas se ha descargado la responsabilidad" no pueden tomar decisiones "con todos los instrumentos, esa cogobernanza no va a funcionar o, por lo menos, no va a funcionar eficazmente".

"Yo estoy dispuesto a asumir ese desgaste, no lo tiene que asumir ni el Gobierno ni los ayuntamientos; yo, Juanma Moreno, y el gobierno al que represento, pero necesito todos los medios a mi alcance para tomar todas las decisiones que sean necesarias", ha insistido al ser interpelado sobre el confinamiento domiciliario o la petición rechazada de ampliar la franja horaria del toque de queda.

((HABRÁ AMPLIACIÓN)