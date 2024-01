Daniel Martín Gil publica 'Cielo y Guerra', una antología poética "creada desde su propio ser"

ALMERÍA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Círculo Rojo Grupo Editorial ha publicado la obra de Daniel Martín Gil 'Cielo y Guerra', una antología poética "creada desde su propio ser".

'Cielo y Guerra' es el primer libro de Daniel Martín Gil, si bien, a través de sus letras, "se puede percibir que lleva escribiendo desde su adolescencia", según destaca el sello de autoedición.

"El propósito para la creación de la obra nace a finales del año 2020, como un recopilatorio de muchas de aquellas poesías que escribí desde 2018, narrando así una historia de amor que ardió tan fuerte que tuvo que apagarse, el proyecto acabó en noviembre de 2022, poniéndose en manos de la editorial y publicándose en septiembre del presente año", explica el autor.

En un comunicado, señala que el lector va a encontrar "una historia de amor hecha poesía, desde un inicio que no sabes que sientes, pasando al amor ciego y platónico, aquel que no es consciente e idealiza, junto con las decepciones al saber que no es correspondido".

"Se va a encontrar un reencuentro, el de dos almas que estaban destinadas a estar juntas y que necesitaban estarlo aun fugazmente, alejándose la una de la otra sin ninguna explicación", traslada.

Añade que 'Cielo y Guerra' es una "obra natural y llena de vida", en la que el autor "deja ver su talento para la escritura a través del uso de alegorías y metáforas, el uso que hace que de las referencias culturales".

"Algo a destacar también son las ilustraciones y la conexión que tienen el libro y las poesías con la música, con una lista de reproducción hecha a medida para acompañar al lector", remarca.

El sello de autoedición indica que este joven autor se dirige con sus letras "a todos aquellos que, como indica, me acompañaron en toda mi historia, mi familia, mis amigos y los que ya no están, también a los que les prometí que lo haría, a aquellos enamorados o en proceso de duelo, a los apasionados del arte y la música, a los que no tienen propósito u objetivos, a todo aquel que no haya dado el paso para expresarse o considera que no es lo suficientemente bueno".

"Este poemario es una lección de cómo se puede perder sin poder luchar, que se puede ganar perdiendo, que, pese a que se cierren todas las puertas, se abrirán ventanas. Sus poemas, construidos con una extraordinaria capacidad para manejar el doble sentido metafórico, y las alegorías, destacan por su naturalidad, vitalidad y por su capacidad para bucear dentro de nuestras emociones", concluye.

Daniel Martín Gil (Rubí, 2000) es graduado en Historia por la Universidad Autónoma de Barcelona, apasionado del arte, la música y la lectura; su escrito, nacido desde las notas de un móvil Xperia a los dieciséis años, es hoy su primera obra.

Siendo para él un medio para exteriorizar todo lo que ha vivido y sentido, defendiendo que todo el mundo tiene algo que decir, en cualquier género y tesitura posible, mostrándose a base de rimas y con cientos de referencias culturales que explican sus peores demonios y sus mejores ángeles.

Alejado de lo tradicional y con la influencia de la poesía de la experiencia, de amor romántico y de autores como Pablo Pérez 'Blon', Carlos Caballero, Holden Centeno, Bebi Fernández y Miguel Gane, como de todos aquellos cantautores presentes en su día a día.