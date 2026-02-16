Declarado un incendio forestal en Carboneras (Almería) con medios terrestres y aéreos desplazados

Incendio forestal en Carboneras (Almería). - INFOCA

CARBONERAS (ALMERÍA), 16 (EUROPA PRESS)

Efectivos del Plan Infoca trabajan para sofocar un incendio forestal que se ha declarado este lunes en un paraje de Carboneras (Almería), donde se han desplazado medios aéreos y hasta tres grupos de bomberos para acabar con las llamas.

En concreto, el Infoca ha desplazado un helicóptero pesado que estaba ya operativo mientras que se ha movilizado una brigada de refuerzo, un técnico de operaciones y un agente de Medio Ambiente junto con los tres grupos de bomberos forestales y un camión autobomba.

Fuentes del operativo han explicado a Europa Press que el fuego afecta a una zona de matorral bajo y espartales sin viviendas ni infraestructuras cercanas, toda vez que el viento en la zona sopla entre cinco y diez kilómetros por hora, con rachas máximas de 15 kilómetros por hora, que en cierto modo pueden dificultar las labores.