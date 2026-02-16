Detenido por el incendio registrado en enero en un garaje de Roquetas (Almería) que obligó a desalojar 350 viviendas

Varios vehículos calcinados en el garaje comunitario de un residencial de Las Salinas, en Roquetas de Mar (Almería). - GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un varón como presunto autor del incendio declarado en la madrugada del 12 de enero en el garaje de un residencial de Las Salinas, en Roquetas de Mar (Almería), que obligó a desalojar 350 viviendas y movilizó a un amplio operativo de emergencias.

El arrestado, que ha sido puesto a disposición de los Juzgados de Roquetas, está investigado por un delito de estragos por incendio con grave riesgo para las personas, así como por delitos de lesiones y daños, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Los hechos tuvieron lugar el 12 de enero, sobre las 1,45 horas, cuando se tuvo conocimiento en la central de la Guardia Civil de un incendio en el garaje comunitario, que se extendió con rapidez entre los vehículos. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, Policía Local, servicios sanitarios y siete dotaciones de bomberos, que trabajaron durante varias horas para controlar las llamas.

Como medida preventiva, se procedió al desalojo completo del edificio residencial. Tres personas tuvieron que ser atendidas por los servicios médicos, dos por inhalación de humo y una por ansiedad, aunque no se han detallado lesiones de gravedad. El incendio quedó totalmente extinguido a las 6,07 horas.

A causa del suceso, hasta la fecha se han recibido 26 denuncias por daños ocasionados, tanto en vehículos como en inmuebles, con un total de unos 40 inmuebles dañados y 18 vehículos afectados.

A raíz de los hechos, el personal de la Comandancia encargado de la investigación realizó una reconstrucción de lo ocurrido e infirió la participación del detenido, quien accedió al garaje comunitario, golpeó un vehículo estacionado con violencia y, tras utilizar algún tipo de material inflamable, incendió de "forma premeditada" el vehículo. El fuego se propagó a los vehículos colindantes y al techo del garaje y se extendió por el conjunto del estacionamiento.