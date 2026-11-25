Imagen de archivo de un helicóptero semipesado del Plan Infoca. - EMMA INFOCA

TURRE (ALMERÍA), 25 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha desplegado este miércoles un medio aéreo y efectivos terrestres para combatir un incendio forestal declarado en el paraje del área recreativa Limera-Murtal, en el término municipal de Turre (Almería).

Según ha informado el dispositivo en su cuenta oficial de 'X', en las labores de extinción trabajan un helicóptero semipesado, tres grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones, un agente medioambiental y un vehículo autobomba. Por el momento, no se ha precisado la superficie afectada por las llamas ni el origen del fuego.

Este incendio se produce dos días después de que el Infoca interviniera en otro declarado en el paraje Los Martínez, en el municipio almeriense de Sorbas, donde también desplegó un helicóptero y efectivos terrestres hasta darlo por extinguido durante la tarde de ese mismo lunes.