Declarado un incendio forestal en Velefique (Almería) que moviliza a unos 80 efectivos y tres helicópteros

Archivo - Imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Plan Infoca han movilizado a unos 80 efectivos terrestres y tres medios aéreos para combatir un incendio forestal declarado este lunes en el término municipal de Velefique (Almería), cuyo aviso se ha recibido a las 14,24 horas y que afecta fundamentalmente a una zona de espartal y matorral.

Según han explicado fuentes del Infoca a Europa Press, el fuego se desarrolla en una zona de pendiente, con vegetación baja y dispersa que se encuentra "muy seca", una circunstancia que favorece la rápida propagación de las llamas, si bien han precisado que, por el momento, no sopla demasiado viento en la zona.

En este sentido, han señalado que se trata de un incendio característico de la provincia almeriense, donde los espartales y la vegetación baja pueden arder con facilidad debido a la sequedad del terreno. "Estos incendios son incendios que, por la característica de la vegetación y porque todo está muy seco, suelen ser incendios que corren bastante", han indicado.

Para hacer frente a las llamas, el dispositivo ha desplegado ocho grupos de bomberos forestales, una Brigada de Refuerzo contra Incendios de la Comunidad Autónoma (Brica), tres técnicos de operaciones y tres vehículos autobomba, con sus respectivas tripulaciones, lo que supone alrededor de 80 efectivos terrestres.

A estos recursos se suman tres helicópteros, dos semipesados de los modelos Bell 212 y Bell 412, con una capacidad de descarga de 1.250 litros cada uno, y un helicóptero pesado Super Puma, con capacidad para descargar hasta 3.500 litros de agua, que ya se ha incorporado a las tareas de extinción.

Asimismo, el dispositivo cuenta con una Unidad Médica de Incendios Forestales (UMIF), cuya activación responde al número de intervinientes desplegados, al superar los 35 efectivos, y no a que el incendio presente una especial peligrosidad para los bomberos forestales.

Desde el Infoca han señalado que, aunque la zona afectada no presenta una vegetación especialmente abundante, existe una "alfombra de vegetación" muy seca que constituye la principal dificultad para las labores de extinción.

No obstante, han matizado que este tipo de incendios, pese a resultar llamativos por la facilidad con la que arde la vegetación baja, no suelen consumir grandes cantidades de combustible vegetal, debido a su escasa densidad y distribución dispersa.

Por el momento, el operativo se mantiene pendiente de la evolución de las llamas y de las imágenes que remitan los medios aéreos que trabajan sobre el terreno para determinar si el incendio puede ser atajado con los recursos actuales o si presenta mayores complicaciones.