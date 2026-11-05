Declaran culpable al acusado de matar a un hombre a golpes en un cortijo de Tarambana, en El Ejido (Almería)

Archivo - Audiencia Provincial de Almería. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de jurado ha declarado culpable al acusado de matar al varón con el que vivía en un cortijo situado en la pedanía de Tarambana, en El Ejido (Almería), tras asestarle varios golpes con dos bloques de hormigón en la parte trasera del cráneo en el transcurso de una pelea durante la tarde del 7 de julio del pasado año.

En su veredicto, dictado por unanimidad, los miembros del jurado han apuntado la intencionalidad con la que S.A. actuó para arrebatarle la vida a la víctima, sentido en el que han descartado que actuara bajo algún tipo de obcecación o limitación psíquica conforme al examen forense.

"El acusado era totalmente dueño de sus actos", han apuntado para determinar que, pese a que hubo una pelea, no caben atenuantes al no ver demostrado que el acusado actuara en legítima defensa.

Así, la Fiscalía ha elevado a definitiva su petición de 15 años de prisión por un delito de homicidio mientras que la acusación particular, que ejercen las hijas del finado, han mantenido su acusación por un delito de asesinato, que endurecería la condena en caso de ser aceptada por el magistrado-presidente, Luis Columna.

De acuerdo con las pruebas realizadas durante el juicio, el jurado ha llegado a la convicción del que el acusado, de origen ghanés, había amenazado de muerte a la víctima semanas antes para que abandonara la finca que compartían en el paraje de Tarambana, lo que quedó acreditado por las denuncias previas.

Así, sobre las 20,45 horas del 7 de julio, ambos acusados mantuvieron una discusión en el interior del cortijo en la que cada uno se sirvió de un cuchillo para acometerse mutuamente, de modo que se causaron heridas, según atestiguaron los médicos forenses.

Los involucrados acabaron en el exterior de la vivienda, donde siguió la pelea hasta que S.A. "se colocó encima" de la víctima y cogió un bloque de hormigón, con el que le golpeó en la parte posterior de la cabeza.

El jurado apunta cómo, después de este primer ataque, el acusado se hizo con un segundo bloque y le golpeó en el mismo sitio, lo que se revela a partir de los relatos de los testigos y del estado en el que fueron encontradas las piedras, con restos de sangre y pelo. A consecuencia de esta acción, la víctima falleció instantes después debido al severo traumatismo cráneo facial que padeció. Los jurados han descartado que el acusado actuara en legítima defensa por un ataque anterior al no hallarse, por parte de los peritos, heridas de carácter defensivas más allá de que el propio acusado, cuando declaró, afirmó que la primera puñalada la recibió cuando dormía.

Con ello, los jurados se han mostrado contrarios a un posible indulto o suspensión del pena del acusado, al que también se reclaman indemnizaciones por encima de los 100.000 euros. El juicio ha quedado visto para sentencia.