Declaran culpable al hombre acusado de asfixiar a una mujer en su piso de Roquetas de Mar (Almería)

ALMERÍA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de jurado ha declarado este miércoles culpable de estrangular con sus manos hasta la muerte a L.S., el hombre de 36 años y natural de Gambia que el 31 de marzo de 2018 acusado de acabar con la vida de una mujer en su piso de Las 200 Viviendas de Roquetas de Mar (Almería) tras haber contratado con ella servicios sexuales.

Así lo ha trasladado por unanimidad durante la lectura del veredicto el portavoz del jurado, quien ha señalado como elementos concluyentes el informe aportado a la causa por la forense, en el que se concluye que la causa de la muerte "violenta" fue asfixia mecánica por estrangulación, toda vez que se halló bajo las uñas de la víctima ADN del acusado.

La presencia en concreto de estos restos biológicos, compatibles en su caso con signos de defensa, han llevado al jurado a descartar la alevosía en el ataque al entender que la víctima tuvo la posibilidad de defenderse, por lo que la Fiscalía ha mantenido su petición de 20 años de prisión por un delito de homicidio al que se ha adherido la acusación particular, que interesaba inicialmente una pena de asesinato.

El jurado, que también ha rechazado la posibilidad de indulto y suspensión de la pena para el acusado, también lo ha declarado culpable de un delito de robo con violencia, si bien los integrantes de la sala han apreciado la contradicción entre dicho enunciado y sus argumentos puesto que, el mismo tribunal, ha detallado que no había pruebas suficientes para determinar si había o no dinero en la vivienda toda vez que no se hallaron huellas del acusado en la caja de caudales de la víctima.

Aún así, sí que han dado por probado que el hombre sustrajo el teléfono móvil de la mujer antes de abandonar el piso y que posteriormente lo vendió, en base a las declaraciones aportadas por los testigos y la investigación policial efectuada al respecto.

La falta de pruebas que relacionen la violencia e intimidación el objeto sustraído han llevado al Ministerio Público ha modificar su petición inicial de cinco años de cárcel por un delito de robo con fuerza a un delito leve de hurto, con una pena de dos meses de multa económica. La defensa, por su parte, que interesaba la libre absolución, ha anunciado que impugnará el veredicto y recurrirá, en cualquier caso, la sentencia.

Según ha mantenido el fiscal durante la vista oral, los hechos tuvieron tenido lugar entre las 4,30 y 10,00 horas después de que el hombre contactara con la víctima en la vía pública y fueran a casa de esta, donde tuvieron relaciones sexuales, según corroboró el acusado durante su declaración en la que únicamente contestó a preguntas de la defensa.

Así, en un momento indeterminado de la noche, y conforme al veredicto, el hombre acabó con la vida de la mujer y se fue de la casa con el teléfono móvil de la víctima. En la vivienda, que se encontraba registrada, se halló además el cuerpo de la mujer cubierto con una sábana.

El acusado no fue detenido hasta el 15 de septiembre de 2018 en un cortijo de Alcútar (Granada) tras una extensa investigación basada en el rastro de ADN hallado en el inmueble y en el cuerpo de la víctima y en el seguimiento que se hizo al teléfono móvil de la víctima.