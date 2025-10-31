Defensa confirma las identidades del soldado fallecido y del herido en la explosión de Viator (Almería)

Archivo - Actos conmemorativos de la Brigada de la Legión en una imagen de archivo. - Marian León - Europa Press - Archivo

ALMERÍA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa ha trasladado sus condolencias por la muerte del caballero legionario Daniel Ruiz Mateo en una explosión, cuyas causas aún no se han esclarecido, que ha tenido lugar en las instalaciones de la Comandancia del Campo de Maniobras y Tiro 'Álvarez de Sotomayor', en la que el soldado de la misma unidad Alejandro Carvajal Povedano ha resultado herido.

Según la traslado el Ejército de Tierra en una nota, el soldado herido, que ha sido evacuado por vía aérea de la base, "continúa hospitalizado recibiendo atención médica".

El Ejército de Tierra ha querido así unirse "al dolor de sus familiares y compañeros de unidad en estos momentos" al tiempo que ha deseado "una pronta recuperación al compañero herido".

Desde el Ministerio de Defensa también han hecho constar su "más sentido pésame a la familia y allegados" del soldado fallecido a través de un apunte en su cuenta de 'X' y sus deseos de "pronta recuperación" al compañero herido.

A tenor de este suceso, el alcalde de Vícar (Almería), Antonio Bonilla, ha anunciado que el Ayuntamiento va a declarar dos días de luto oficial por la muerte del joven legionario, que era natural de la localidad situada en el Poniente almeriense.

"En nombre de todo el pueblo de Vícar, quiero expresar mis más sinceras condolencias a su familia, amigos y compañeros de La Legión", ha trasladado el alcalde en sus redes sociales, en las que ha lamentado el "trágico accidente".

Bonilla ha mandado un mensaje de "afecto y apoyo" en "estos momentos tan duros" a la familia del finado, vecinos de la localidad almeriense. "La pérdida de Daniel nos conmueve profundamente, un joven vicario que servía con orgullo y compromiso a su país. Su ejemplo de entrega que permanecerá siempre en nuestra memoria", ha dicho.

CORNETA CON LA BANDA DE GUERRA

Por su parte, la Asociación Nacional Veteranos de la Banda de Guerra también ha manifestado su "profundo dolor" ante la muerte del caballero legionario que "honró nuestra Banda de Guerra con su corneta, elevando el espíritu legionario en cada toque y desfile".

"Su bravura y dedicación forjaron un legado eterno, como el eco del 'Novio de la muerte' en nuestros corazones", han señalado en un comunicado difundido en sus redes en el que aseguran que esta muerte le "hiere" pero que "su fuego vive en la Legión". "Nuestro más sentido pésame a su familia, y toda la gran familia legionaria. Que Dios acoja a este héroe", han añadido.

De otro lado, el presidente de la Diputación Provincial de Almería, Javier Aureliano García, ha mandado a la Brigada de la Legión 'Alfonso XIII' II el pésame de la institución provincial la muerte derivada de la deflagración en la base de Viator. "La provincia desea una pronta recuperación al herido grave y todo nuestro apoyo a sus familias y compañeros", ha manifestado.

Mientras, el Ejército de Tierra ha abierto una investigación para determinar las causas de la detonación que ha tenido lugar sobre las 11,00 horas en las instalaciones de la Comandancia, según ha confirmado Defensa en un comunicado, en el que apunta que el militar herido fue trasladado a un centro hospitalario para su atención médica.

"El Ejército de Tierra se une al dolor de sus familiares y compañeros de unidad en estos momentos", han trasladado a la espera de aclarar las circunstancias del accidente en la instalaciones donde tiene su cuartel la Brigada 'Rey Alfonso XIII' II de la Legión.

Fuentes del servicio unificado de emergencias 112 Andalucía y otras cercanas a la investigación señalaron el aviso recibido desde el campamento militar instantes después de producirse el incidente.

Desde el centro coordinador se dio aviso a Bomberos de Almería, Policía Local de Viator, Guardia Civil y miembros del 061, que desplazó un helicóptero hasta la zona para evacuar al herido ante las graves heridas que presentaba. La Guardia Civil también ha acudido al lugar de los hechos.

Las primeras hipótesis apuntan a la detonación de un artefacto explosivo, aunque otras fuentes señalan la posibilidad de que la deflagración derivara de las propias instalaciones. Desde la Brigada de la Legión aguardan aún para aclarar este extremo.