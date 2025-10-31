Defensa investiga la explosión en Viator (Almería) que deja un soldado fallecido y otro herido

ALMERÍA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Tierra ha abierto una investigación para determinar las causas de la explosión que ha dejado un soldado muerto y otro de la misma unidad herido en la Comandancia del Campo de Maniobras y Tiro 'Álvarez de Sotomayor' en Viator (Almería).

La detonación ha tenido lugar sobre las 11,00 horas en las instalaciones de la Comandancia, según ha confirmado Defensa en un comunicado, en el que apunta que el militar herido ha sido trasladado a un centro hospitalario para su atención médica.

"El Ejército de Tierra se une al dolor de sus familiares y compañeros de unidad en estos momentos", han trasladado a la espera de aclarar las circunstancias del accidente en la instalaciones donde tiene su cuartel la Brigada 'Rey Alfonso XIII' II de la Legión.

Fuentes del servicio unificado de emergencias 112 Andalucía y otras cercanas a la investigación señalaron el aviso recibido desde el campamento militar instantes después de producirse el incidente.

Desde el centro coordinador se dio aviso a Bomberos de Almería, Policía Local de Viator, Guardia Civil y miembros del 061, que desplazó un helicóptero hasta la zona para evacuar al herido ante las graves heridas que presentaba. La Guardia Civil también ha acudido al lugar de los hechos.

Las primeras hipótesis apuntan a la detonación de un artefacto explosivo, aunque otras fuentes señalan la posibilidad de que la deflagración derivara de las propias instalaciones. Desde la Brigada de la Legión aún trabajan para aclarar este extremo.