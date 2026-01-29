El derrumbe parcial de un cerro en el polígono La Juaida de Viator (Almería) aplasta varios vehículos pero sin heridos

Vehículos afectados por el derrumbe parcial de un cerro en el polígono La Juaida de Viator (Almería). - EUROPA PRESS

ALMERÍA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El derrumbe parcial de la ladera de un cerro en la calle Sierra de Gádor del Polígono Industrial La Juaida de Viator (Almería) ha provocado la caída de varias piedras de enormes dimensiones y tierra sobre tres vehículos estacionados en la zona aunque no ha dejado heridos.

Fuentes del servicio unificado de emergencias 112 Andalucía han explicado a Europa Press que sobre las 13,25 horas se ha producido un aviso por parte de la Policía Local de Viator en el que se informaba de que el terreno que colinda con el parque industrial ha cedido y ha desplomado parte del material sobre varios vehículos aparcados.

Desde el 112 Andalucía han dado aviso a Guardia Civil, cuerpos de bomberos y efectivos sanitarios. El alcalde de Viator, Manuel Flores Malpica, ha indicado a Europa Press que también se han movilizado efectivos de Protección Civil hasta la zona con perros entrenados para la detección de personas.

En este sentido y conforme a las primeras labores de los servicios de emergencias, que han localizado a los propietarios de los vehículos, el primer edil ha descartado la presencia de personas heridas o atrapadas en el interior de los furgones y vehículos, que han quedado completamente aplastados.

El alcalde ha detallado que ya se ha movilizado maquinaria pesada que trabaja sobre la zona para retirar las piedras de varias toneladas así como los acumulados de tierra, de los que también se ha descartado la posibilidad de que pudiera haber transeúntes.

Los servicios de emergencias han contabilizado casi 280 actuaciones desde que se iniciara el temporal por el paso de sucesivas borrascas en la provincia de Almería, aunque únicamente se ha contabilizado hasta el momento una mujer herida tras sufrir el golpe de un ladrillo cuando transitaba por la Rambla Federico García Lorca de la capital este miércoles.

INCIDENCIAS EN TORRECÁRDENAS

Los vientos de más de 90 kilómetros por hora registrados en las últimas horas también provocaron incidencias de orden materia en el Hospital Universitario Torrecárdenas con la pérdida de una hilera de ocho ventanas, en concreto, entre el Hospital Materno-Infantil y el nuevo edificio de consultas, sin que se ocasionaran daños personales.

Fuentes hospitalarias han detallado que la rotura a causa del fuerte viento de los ocho vidrios del muro de cortina en el edificio norte del Materno-Infantil, a una altura de 20 metros, provocó un corte temporal del tráfico de forma preventiva pese a no ser un lugar de paso.

Desde el hospital, que también detectó la entrada de agua rachada en varios puntos del complejo, se ha contactado con una empresa especializada para el chequeo.

Mientras, se ha optado por aplicar cambio de circuitos asistenciales pero sin afectación de la actividad. De este modo, el acceso a Urgencias y Emergencias gineco-obstétricas en el Materno-Infantil se realizarán por el circuito de salida, mientras que el resto de accesos al hospital estarán balizados y señalados.

Por seguridad y prevención, también se ha cambiado de habitación a los pacientes hospitalizados en cuatro habitaciones de la zona norte próximas a la zona de la retirada de las cristaleras y se ha abierto un ala de hospitalización para ellos.

SOCAVÓN EN CUEVAS DE LOS MEDINA

Las inclemencias meteorológicas también ha ocasionado problemas en los transportes urbanos, por lo que desde el servicio de autobuses Surbús se ha comunicado el recorte de la línea 20 dado que un socavón impide el acceso al barrio de Cuevas de los Medina.

En un mensaje remitido a los usuarios, la empresa que presta este servicio municipal ha indicado que la línea que conecta El Toyo con el centro de la capital no podrá llegar a Cuevas de los Medina "hasta nuevo aviso", de modo que su recorrido finalizará en el centro penitenciario de El Acebuche, donde cambiará de sentido hasta llegar a El Toyo, lo que deja fuera de servicio hasta nueve paradas.

Fuentes municipales han trasladado a Europa Press que los servicios de emergencias mantiene su trabajo para retirar de la vía pública ramas caídas o contenedores volcados por las rachas de viento que aún asolan la capital.