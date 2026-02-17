La desaladora del Bajo Almanzora I en Villaricos (Almería) podrá alcanzar 20 hm3 al año tras su reparación

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, durante la visita a las obras de reparación de la desaladora del Bajo Almanzora I, ubicada en la pedanía de Villaricos, Cuevas del Almanzora. - SUBDELEGACIÓN

CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERÍA), 17 (EUROPA PRESS)

La planta desaladora del Bajo Almanzora I, ubicada en la pedanía de Villaricos, en el término municipal de Cuevas del Almanzora (Almería), producirá 15 hectómetros cúbicos al año de agua desalada cuando esté operativa, una capacidad que podría aumentar en el futuro hasta 20 hectómetros cúbicos anuales, tras las obras de reparación en marcha con una inversión vigente de 18.201.208 euros.

Así lo ha trasladado la Subdelegación en una nota tras la visita a las obras del subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín. Durante la visita, ha comprobado el desarrollo de unos trabajos que comenzaron en el último trimestre de 2025, una vez aprobado el proyecto constructivo y verificado por la Sociedad Estatal de Aguas de las Cuencas Mediterráneas (AcuaMed) que las actuaciones de protección permitían iniciar la reparación.

La desaladora quedó fuera de servicio tras las inundaciones de la riada de San Wenceslao el 28 de septiembre de 2012, que afectaron de forma "muy intensa" a toda la cuenca del Segura. El nivel que alcanzaron las aguas dejó sumergidos la mayoría de los equipos y las interconexiones de cables el tiempo suficiente "para ocasionar graves desperfectos, dejando inhabilitada la instalación desde entonces".

La ejecución de las obras de reparación y puesta en marcha incluye 342.868,02 euros para la redacción del proyecto, 14.804.761,40 euros para la ejecución de los trabajos y 3.053.577,78 euros correspondientes al periodo de dos años de funcionamiento en pruebas.

Las obras de reparación de la planta arrancaron una vez que AcuaMed comprobó que los trabajos para la protección de la desaladora habían "avanzado de forma significativa". Martín ha concretado que esta era una "condición indispensable" para poder comenzar con las obras de reparación de la planta desaladora.

Las obras de protección, que cuentan con una inversión de 17,89 millones aprobada en febrero de 2024 por el Gobierno, se ejecutan de forma paralela a las de reparación y son un complemento a la planta desaladora del Bajo Almanzora I, y en estos momentos "se están rematando las obras de protección perimetral".

Como parte de la protección está previsto ampliar el encauzamiento de la rambla de Canalejas en una longitud aproximada de un kilómetro y la modificación de la carretera AL-8106 de Villaricos a la pedanía de La Mulería, con la construcción de un viaducto con una luz total de 132 metros entre estribos y con cimentación resuelta mediante pilotes sobre la citada rambla.

MÁS INVERSIONES HÍDRICAS

Durante la visita, el subdelegado ha estado acompañado por el presidente de AcuaMed, empresa pública dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Francisco Javier Baratech. También han participado el alcalde de Cuevas del Almanzora, Antonio Fernández, y una representación de la entidad de regantes Aguas del Almanzora.

En el transcurso de la visita, ha recordado que la zona contará además con una segunda desaladora, Bajo Almanzora II, cuyo proyecto contempla una inversión de 160 millones de euros para producir 30 hectómetros cúbicos más de agua desalada para toda la zona.

En materia hídrica, el subdelegado ha incidido en que próximamente se acometerá la ampliación de la desaladora del Campo de Dalías, que pasará de tener una capacidad de 30 a 40 hectómetros cúbicos para servir no solo a El Ejido, Vícar y Roquetas de Mar, sino también a La Mojonera, Balanegra y Adra, que se podrán incorporar a la red, así como al riego de invernaderos en la comarca del Poniente almeriense.

En la misma línea, se ha referido a la optimización de la eficiencia energética de estas infraestructuras que, en el caso de la desaladora de Carboneras, permitirá producir hasta 50 hectómetros cúbicos al año, esto es, ocho más que su capacidad actual.

Martín también ha resaltado los 189 millones de euros destinados a la mejora de regadíos, con 12 actuaciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación repartidas por toda la provincia. Asimismo, ha incidido en la bonificación que el Gobierno realiza del precio del agua desalada en las desaladoras de Carboneras y del Campo de Dalías para los regantes, que abonan entre 45 y 47,5 céntimos por metro cúbico de agua desalada.