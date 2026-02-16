Desalojan a otras once personas de un asentamiento en Níjar (Almería) "sin previo aviso" y por "riesgo inminente"

Escombros derivados del desalojo de un asentamiento chabolista en Níjar (Almería) en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS

NÍJAR (ALMERÍA), 16 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Níjar (Almería) ha procedido este lunes al desalojo de, al menos, once personas de un asentamiento chabolista de San Isidro "sin previo aviso" y "de oficio" debido al "riesgo inminente de derrumbe" y para la seguridad de las personas que han apreciado en la zona.

Así lo han asegurado a Europa Press fuentes municipales, quienes han explicado que en el momento del derribo de las construcciones ubicadas en las proximidades de un centro de salud "solo había tres" personas presentes mientras que el resto de moradores estaban fuera de las infraviviendas, que se han demolido.

Desde el Ayuntamiento han asegurado que se han ofrecido "alternativas habitacionales" a los afectados, sentido en el que los servicios sociales "siguen sobre el terreno" para informar a los ocupantes de las chabolas en el momento en el que regresen a las que eran sus viviendas y que no han sido avisados.

En este sentido, desde las entidades sociales que trabajan sobre el terreno han afeado esta acción que se produce "sin aviso" y "sin alternativas" previas, que podrían haber afectado hasta 14 personas de origen marroquí, entre ellas cuatro mujeres.

Los miembros de las ONG han aseverado que, en el momento de los desalojos, no se ha dado tiempo suficiente a los afectados para extraer sus pertenencias ya que "han derribado directamente", por lo que ahora les ayudan a intentar recuperar algunos de sus enseres de entre los escombros.

"Hay gente que ha perdido incluso documentación o dinero que está debajo de los escombros", ha criticado ante la indignación que ha suscitado la actuación del Consistorio nijareño, que deja "con total impunidad" a personas "en la calle" pese a los recursos transitorios que se ofrecen tras la ejecución de estos derribos.

El Ayuntamiento ya desalojó la pasada semana a otras 70 personas de dos asentamientos de las que solo habían notificado de manera previa a 14. De ellas, en torno a medio centenar aceptaron ocupar temporalmente alguna de las viviendas transitorias situadas en Los Grillos.