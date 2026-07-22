Desmantelado en Albox (Almería) un negocio de ropa deportiva falsificada con 5.500 prendas de 23 marcas distintas

Prendas y calzado deportivo falsificados intervenidos en el almacén situado en el paraje de La Molata, en Albox (Almería). - POLICÍA NACIONAL

ALBOX (ALMERÍA), 22 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional, con la colaboración de la Policía Local de Albox (Almería), ha desmantelado un negocio dedicado a la venta masiva de ropa y calzado deportivo falsificados y ha detenido a su responsable, un hombre de 31 años, tras intervenir 92 bultos que contenían 5.500 prendas de 23 marcas diferentes.

Según ha detallado la Comisaría en un comunicado, el arrestado comercializaba camisetas, chándales, equipaciones y zapatillas deportivas en mercadillos de Albox y otras localidades cercanas, así como a través de una amplia infraestructura para la venta por Internet.

El detenido, que cuenta con un antecedente policial por malos tratos habituales en el ámbito familiar, ha quedado en libertad tras prestar declaración. Las diligencias han sido remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Huércal-Overa.

La denominada Operación 'Chándales' comenzó tras la denuncia de una conocida marca deportiva internacional, que había detectado que sus productos falsificados se ofrecían a través de un perfil en una conocida red social. Las publicaciones facilitaban un número de teléfono para formalizar los pedidos y una cuenta bancaria para efectuar los pagos.

El Grupo VIII de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Almería asumió la investigación. Sus agentes identificaron al titular de la cuenta y determinaron el alcance de su actividad comercial.

El detenido había creado un "completo escaparate digital" para distribuir los productos falsificados. Los artículos se ofrecían mediante una página web propia y perfiles en distintas redes sociales, mientras que los pedidos se gestionaban principalmente a través de aplicaciones de mensajería instantánea.

Esta actividad se completaba con la venta directa en los mercadillos. En estos puestos, el investigado entregaba tarjetas con los datos y enlaces necesarios para que los compradores consultaran posteriormente el catálogo y realizaran nuevos encargos a distancia.

La colaboración de la Policía Local de Albox permitió comprobar su actividad en el mercado ambulante, localizar los inmuebles vinculados al investigado y custodiar la mercancía intervenida.

Durante las vigilancias, los agentes sorprendieron al hombre cuando vendía prendas deportivas en el mercadillo de Albox y confirmaron que utilizaba un inmueble situado en el paraje de La Molata como almacén.

MÁS DE 463.000 EUROS INGRESADOS Y 39.000 TRANSFERIDOS A CHINA

Durante el análisis de la cuenta utilizada para gestionar los cobros, los investigadores detectaron ingresos por valor de 463.247 euros durante 2024, 2025 y los primeros diez días de 2026. Los movimientos procedían de transferencias, pagos mediante PayPal y Bizum, ingresos en efectivo y operaciones vinculadas a facturación comercial.

Los agentes también localizaron transferencias internacionales por más de 39.000 euros dirigidas a dos empresas con sede en China, "compatibles con la adquisición de productos textiles para su posterior comercialización".

El operativo culminó el pasado 23 de junio. Tras ser localizado por los policías, el investigado reconoció que gestionaba los perfiles digitales y que vendía camisetas, equipaciones de fútbol y zapatillas tanto a través de Internet como en mercados ambulantes.

El hombre autorizó voluntariamente la entrada de los agentes en el inmueble utilizado como almacén, donde encontraron las 5.500 prendas. La Policía Nacional ha solicitado a la autoridad judicial el cierre de los perfiles utilizados en redes sociales para impedir que la actividad comercial continúe.