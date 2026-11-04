El destino 'Costa de Almería' acude a la WTM de Londres con una oferta gastronómica y de naturaleza

El destino 'Costa de Almería' en la World Travel Market de Londres. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 4 Nov. (EUROPA PRES) -

El destino 'Costa de Almería' ha acudido a la World Travel Market (WTM) de Londres, que se celebra entre el 3 y el 5 de noviembre, para presentar su oferta turística de litoral, naturaleza, municipios y gastronomía en el pabellón de Turismo Andaluz de la mano de la Diputación Provincial.

La diputada provincial de Turismo, María José Herrada, y la diputada provincial Lorena Nieto han mantenido diversas reuniones profesionales con aerolíneas, turoperadores y grupos, plataformas digitales y medios especializados en el sector del turismo.

Los encuentros, según ha indicado la institución provincial en una nota, han servido para compartir el destino almeriense con los operadores con los que ya trabaja la provincia y tratar de potenciar la conectividad aérea con el Reino Unido, a través de otras que aún no operan en Almería.

Herrada ha valorado la agenda de reuniones con operadores y aerolíneas cerrada para mostrar el destino a un mercado que, para la provincia, es el segundo solo por detrás del mercado nacional.

"En total, este año más de 250.000 británicos han visitado la provincia de Almería, ya sea llegando a través del aeropuerto almeriense o desde otras conexiones", ha apuntado. En este sentido, uno de cada tres pasajeros del Aeropuerto de Almería tiene nacionalidad británica, con más de 120.000 pasajeros procedentes del país anglosajón en lo que va de año.

En las reuniones se ha trabajado en productos en torno al turismo activo, la cultura y la gastronomía almeriense. Así, junto a municipios como Almería, Roquetas de Mar o Níjar, e instituciones como la Cámara de Comercio y empresas almerienses del sector turístico presentes en la feria, se ha presentado los destinos almerienses ante los profesionales que han acudido al espacio donde se ofrece toda la oferta de Turismo Andaluz.

La WTM reunió el año pasado a más de 46.000 profesionales y más de 4.000 expositores de más de 180 países, y según los datos provisionales este año son más de 50.000 visitantes y casi 5.000 destinos.