Detenida en Almería una mujer de 73 años por hacerse pasar por trabajadora social para estafar a personas mayores

Imagen captada por una cámara de videovigilancia en la que aparece la detenida junto a otra mujer en el interior de un edificio residencial de Almería. - POLICÍA NACIONAL

ALMERÍA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Almería a una mujer de 73 años como presunta autora de dos delitos leves de estafa tras hacerse pasar por trabajadora social para engañar a personas mayores y pedirles dinero con el pretexto de tramitar ayudas inexistentes.

La detenida cuenta con antecedentes por hechos de idéntica naturaleza, algunos de los cuales se remontan a décadas atrás, en los que también decía ostentar otros cargos públicos, como el de inspectora de hacienda, según ha informado la Comisaría en un comunicado.

La investigación ha apuntado a un 'modus operandi' en el que la edad de la arrestada resultaba "determinante para ganarse la confianza de las víctimas", todas ellas personas de avanzada edad y en situación de vulnerabilidad.

Para ello, accedía a portales de edificios residenciales y, tras localizar a alguna vecina, preguntaba por una persona mayor en concreto con el argumento de que debía realizarle una valoración para la concesión de ayudas sociales.

Durante ese primer contacto, obtenía "información clave". En algunos casos, era la propia vecina la que le facilitaba el nombre real de la víctima, momento en el que la detenida simulaba haberse equivocado, lo que "reforzaba la credibilidad de su historia".

Después, accedía al domicilio, donde incluso realizaba simulaciones de pruebas de movilidad o evaluaciones ficticias y reclamaba una cantidad económica por la supuesta tramitación de ayudas.

En uno de los hechos investigados, la autora llegó a servirse de la colaboración de una vecina, a la que pidió que fuera a realizar fotocopias. Aprovechó su ausencia para quedarse a solas con la víctima, exigirle el pago e incluso apoderarse de documentación personal antes de abandonar el lugar.

El Grupo VIII de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Almería ha desarrollado las pesquisas a raíz de varias denuncias interpuestas en distintos momentos que presentaban un patrón común, tanto en la forma de actuar como en la descripción de la autora.

El análisis de las imágenes de videovigilancia ha permitido reconstruir su itinerario dentro de los edificios, desde el contacto inicial con vecinos hasta su salida tras cometer los hechos.

La detenida ha sido localizada tras múltiples batidas de los investigadores por su área de influencia y ha sido arrestada en la vía pública, una vez comprobada su implicación en los hechos investigados y al constarle, además, dos requisitorias judiciales en vigor por delitos similares dictadas por juzgados de Granada.