Detenida una docena de personas en una operación en Vícar (Almería) contra el cultivo y tráfico de marihuana

Una patrulla de la Policía Local de Vícar (Almería). - POLICÍA LOCAL DE VÍCAR

VÍCAR (ALMERÍA), 4 (EUROPA PRESS)

Una docena de personas han sido arrestadas este miércoles en el marco de una operación contra el cultivo 'indoor' y tráfico de marihuana que se ha desarrollado fundamentalmente en el Barrio Archilla de Vícar (Almería) con una decena de registros.

El operativo, que se ha desarrollado desde primera hora de la mañana, ha conllevado el registro de varias viviendas en las que se ha intervenido una notoria cantidad de estupefaciente así como algunas armas, según han indicado a Europa Press fuentes próximas a la investigación.

El operativo desarrollado por agentes del Grupo de Acción Rápida (GAR), y la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic) ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Vícar y la Policía Local del municipio, que ha participado para garantizar el buen desarrollo de una operación policial.

En este sentido, desde el Consistorio han trasladado que están "en permanente contacto con la Benemérita y a su plena disposición para garantizar la seguridad y colaborar con la institución armada en esta operación".