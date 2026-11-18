Joya recuperada. - POLICÍA NACIONAL

ALMERÍA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Almería a una mujer de 47 años acusada de sustraer 21 piezas de joyería en una vivienda en la que trabajaba en el centro de la capital para después intentar venderlas en un establecimiento de compraventa de oro próximo a la Plaza de Toros.

La investigación se inició el 9 de octubre, cuando la víctima denunció que el 29 de septiembre había echado en falta 21 joyas que guardaba en un joyero de su dormitorio, según ha explicado la Comisaría en una nota.

La denunciante tenía contratado un servicio de limpieza a domicilio y la detenida acudía a la vivienda para realizar esas tareas desde finales de julio. Así, al comprobar que le faltaban varias joyas, la propietaria avisó a la empresa de limpieza.

Según relató al presentar la denuncia, la encargada habló con la trabajadora y acudió con ella a un establecimiento de compraventa de oro de la calle Granada. Allí recuperaron un anillo con aguamarina que la propietaria había dado por desaparecido y que, en el momento de la denuncia, seguía en poder de la empresa de limpieza.

Los agentes del Grupo VII de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Almería localizaron en ese mismo comercio otras joyas que coincidían con las descripciones y fotografías aportadas por la denunciante. Los agentes intervinieron las piezas que aún permanecían en el establecimiento y se las devolvieron a la propietaria después de que las reconociera en comisaría.

La propietaria aportó en comisaría un archivo con descripciones y fotografías que había tomado de sus joyas antes de que desaparecieran. Ese material permitió a los investigadores comparar las piezas localizadas en el comercio con las que la mujer había dado por desaparecidas y facilitó su identificación.

El 13 de octubre, los agentes intervinieron los anillos, pendientes y el colgante que todavía permanecían en el establecimiento. La propietaria acudió a comisaría, reconoció las piezas como suyas y las recuperó.

Según la investigación, la mujer habría hecho pasar las joyas por propias para que el establecimiento se las comprara. Los agentes informaron al comercio de sus derechos como posible perjudicado por la operación.

La mujer, que fue detenida el 23 de octubre por hurto y estafa, quedó en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerida para ello. Las diligencias fueron remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Almería.

La Policía Nacional recomienda conservar fotografías de las joyas y otros objetos de valor que poseamos. Si se produce una sustracción, esas imágenes se pueden aportar al presentar la denuncia. Asimismo, apuntan la idoneidad de fotografiar detalles distintivos, como grabados, inscripciones o números de serie, facilita la identificación de los objetos si se recuperan.