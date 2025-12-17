Detenidas cinco personas en Almería tras desarticular una red que transportaba droga oculta en autobuses

Fardos de droga intervenidos. - GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a cinco personas tras desarticular una organización criminal internacional dedicada al tráfico de drogas mediante la ocultación en dobles fondos en autobuses que enlazaban semanalmente Marruecos y países de la Unión Europea, con Bélgica como destino definitivo, en el marco de una operación desarrollada en Almería, Roquetas de Mar, Vícar y Melilla.

Durante el desarrollo de la operación se han practicado ocho registros, en los que se han intervenido cerca de 140 kilogramos de hachís, 15 vehículos, algunos de ellos de alta gama y entre los que se encuentran dos autobuses, más de 130.000 euros en efectivo y diverso material tecnológico.

Además, el impacto económico de la actividad delictiva supera los 2.800.000 euros, por lo que se ha procedido al embargo cautelar de 19 cuentas bancarias, 50 vehículos y 28 propiedades, según ha informado la Benemérita en un comunicado.

La operación, denominada 'Anisakis', iniciada a comienzos del presente año, ha sido llevada a cabo por la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería, gracias a la buena relación y colaboración existente entre la Guardia Civil, la Policía Marroquí y sus homólogos de Aduanas, y ha contado con el apoyo de la UOPJ de Melilla, el Servicio Cinológico, el Seprona y la Usecic.

Tras el análisis y cribado de las informaciones obtenidas, se consiguió determinar la actividad ilícita de esta organización, que pasaba desapercibida al transportar pasajeros entre Marruecos y territorio comunitario europeo.

Los miembros de la organización contaban con una estructura jerarquizada. El líder, afincado en el noreste de Francia y próximo a la frontera con Bélgica, recibía la sustancia en el destino, "donde aumenta considerablemente su valor en el mercado ilícito".

El brazo logístico se encontraba dividido entre la aportación del lugar para la creación del doble fondo y la administración de la empresa de autobuses mediante la que operaba la organización, "creada con el fin delictivo".

Bajo las órdenes de éstos se encontraba el especialista en la fabricación de los dobles fondos, apoyado por otra rama de la organización para el suministro de materiales, así como para el traslado e introducción de la droga en el autobús.