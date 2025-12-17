Tres detenidos tras caer organización criminal que transportaba droga desde Málaga hasta el País Vasco

Archivo - Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, de pie junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL - Archivo

MÁLAGA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil junto con la Ertzaintza han detenido a tres personas y desarticulado una organización criminal dedicada a transportar cocaína desde Andalucía, en concreto, desde Málaga, hasta el País Vasco.

La investigación, en el marco de la denominada operación 'Almanzor', se inició tras la colaboración policial entre ambos cuerpos policiales, por la que fueron detectadas varias personas que podrían estar realizando transportes de sustancias estupefacientes entre el sur de España y el País Vasco.

La red criminal transportaba la droga por carretera usando el método 'Go Fast'. Además, en este caso concreto, los delincuentes utilizaban un vehículo de alquiler que hacía las funciones de lanzadera, con el que no levantaban sospechas y podían alertar de posibles controles o presencia policial durante el trayecto, ha indicado la Guardia Civil en un comunicado.

Las gestiones operativas llevadas a cabo por los investigadores permitieron saber que los miembros de esta organización criminal estaban asentados en las poblaciones de Málaga y San Sebastián, lugar de inicio y destino de la droga.

La droga viajaba oculta en dobles fondos, practicados al efecto, en estos vehículos. Con numerosos datos de la investigación, los agentes pudieron interceptar uno de estos envíos en la localidad guipuzcoana de Lezo, donde fueron aprehendidos 14 kilogramos de cocaína que se encontraban ocultos en un coche que tenía un doble fondo.

Así, con todas las evidencias, previa autorización judicial, los investigadores procedieron a realizar varias entradas y registros en las provincias de Málaga y Guipúzcoa, procediéndose a la detención de los tres integrantes de esta organización criminal, entre los que se encuentra el administrador de una empresa de alquiler de vehículos de Málaga, quien gestionaba la logística y proveía de vehículos de alquiler que utilizaban como lanzadera.

Además de la droga aprehendida, se ha intervenido la empresa de alquiler de vehículos y su flota, un taxi con licencia en Guipúzcoa, 9.250 euros en metálico, siete vehículos y diversos dispositivos electrónicos y de telefonía móvil que usaban para comunicarse.

Los detenidos han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial por la supuesta comisión de los delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La operación ha sido dirigida por el titular del Juzgado número 5 de San Sebastián y ha sido desarrollada por agentes pertenecientes a la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga y del Servicio de Investigación Criminal Territorial de Guipúzcoa de la Ertzaintza.