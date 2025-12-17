Cinco detenidos en dos nuevas operaciones contra el tráfico de drogas en Villanueva de Córdoba y La Carlota

Archivo - Una agente del puesto de La Carlota. - GUARDIA CIVIL - Archivo

CÓRDOBA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Córdoba ha desarrollado en la mañana de este miércoles otras dos operaciones contra el tráfico de drogas en la provincia, concretamente en las localidades de Villanueva de Córdoba y La Carlota, que se han saldado con la detención de cinco personas.

Según han informado fuentes cercanas al caso, en el municipio de Villanueva de Córdoba, los agentes han detenido a tres personas y se han efectuado tres registros, a la vez que han intervenido diversas cantidades de varios tipos de droga que están pendientes de recuento.

Y en la segunda operación desarrollada en La Carlota, la Benemérita ha detenido a dos personas, se han efectuado registros y también se han intervenido diversas cantidades de diferentes tipos de droga pendientes de recuento.

Dichas operaciones se unen a la de este martes con la detención de siete personas y el registro de un total de nueve inmuebles en Córdoba capital y en las localidades cordobesas de Moriles y Navas del Selpillar, así como actuaciones en el municipio sevillano de Badolatosa.

Al respecto, el operativo ha contado con unos 150 agentes del Instituto Armado, que han intervenido una importante cantidad de hachís, pendiente de cuantificar, y dinero, entre otros efectos. La operación continúa abierta, afecta a varias provincias y se prevén más detenciones.

En concreto, intervienen unidades de Seguridad Ciudadana de Comandancia, Grupo Rural de Seguridad y Servicio Cinológico con perros adiestrados, así como el servicio aéreo con drones.