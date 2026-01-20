Detenidas tres personas acusadas de explotación sexual y venta de droga en un prostíbulo de El Ejido (Almería)

Agentes de la Policía Nacional durante el registro en El Ejido (Almería). - POLICÍA NACIONAL

ALMERÍA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a tres personas por su presunta implicación en una actividad delictiva desarrollada en un prostíbulo de la localidad de El Ejido (Almería), donde se aprovechaban de la situación de vulnerabilidad de mujeres de origen magrebí y sudamericano, a las que obligaban a ejercer la prostitución, y donde además se realizaban actividades ilícitas vinculadas a la venta de sustancias estupefacientes.

Los detenidos, un presunto cabecilla y otros dos integrantes del grupo, han sido puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de El Ejido, que ha decretado el ingreso en prisión del principal investigado, así como la clausura temporal y el precinto del establecimiento, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

Las detenciones se han producido en el marco de la denominada operación 'Milanesa', desarrollada por agentes del Grupo Ucrif de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Provincial de Almería, por delitos de explotación de la prostitución, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y de los trabajadores, pertenencia a organización criminal y contra la salud pública.

La investigación policial se inició en mayo de 2025, cuando los agentes tuvieron conocimiento de la posible existencia de un entramado delictivo que explotaba sexualmente a mujeres en un local de ocio nocturno de la localidad ejidense.

Las pesquisas permitieron constatar que la prostitución se ejercía de manera "habitual y continuada" en el establecimiento, lo que dio lugar a un control policial previo "con el que se reforzaron los indicios sobre la actividad".

Durante dicha actuación se activaron los protocolos de identificación de posibles víctimas de trata de seres humanos establecidos por la Secretaría de Estado de Seguridad, identificándose a dos posibles víctimas de explotación sexual.

Las declaraciones recabadas junto con las diligencias practicadas permitieron determinar que la organización estaba integrada por tres personas --un hombre y dos mujeres-- "con roles claramente diferenciados".

El principal responsable, que contaba con diversos antecedentes policiales desde el año 2019, entre ellos un delito de corrupción de menores, se encargaba de la captación y traslado de las mujeres y ejercía el control de su actividad, con un beneficio económico directo del 50 por ciento de cada servicio sexual, además de gestionar la venta de sustancias estupefacientes en el interior del local.

Las otras dos personas detenidas desempeñaban funciones de supervisión, control y contabilidad, tanto de las mujeres que trabajaban como camareras como de aquellas que ejercían la prostitución, y colaboraban asimismo en la distribución de droga.

Como consecuencia de la investigación, el día 13 de enero de 2026, con la colaboración de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de El Ejido y la preceptiva autorización judicial, se llevó a cabo la entrada y registro tanto en el establecimiento investigado como en el domicilio del principal responsable.

Durante los registros se intervinieron diversas cantidades de dinero en efectivo, libretas de control con datos de las trabajadoras, documentación relacionada con los hechos investigados y sustancia estupefaciente, cocaína, entre otros efectos.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones de otras personas que pudieran estar relacionadas con los hechos, según ha trasladado la Policía Nacional.