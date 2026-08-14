Detenidas tres personas en Almería por 'petaqueo' tras intervenir unos 650 litros de gasolina

Agentes de la Policía Nacional junto a la furgoneta utilizada para el transporte de combustible en una gasolinera de Almería. - POLICÍA NACIONAL

ALMERÍA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Almería a tres personas como integrantes de un grupo criminal relacionado con una actividad reiterada de 'petaqueo' y ha intervenido aproximadamente 650 litros de gasolina.

La operación 'Pequod 2', desarrollada por agentes de los Grupos Ucrif I y II de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Provincial de Almería, ha permitido determinar la existencia de una operativa mantenida durante varios días para la adquisición y almacenamiento de grandes cantidades de combustible.

Según ha informado la Comisaría Provincial en una nota, las actuaciones se iniciaron el pasado 24 de abril, cuando los agentes detectaron en las inmediaciones de una estación de servicio de Almería una furgoneta de grandes dimensiones cuyos ocupantes introducían combustible en numerosas garrafas almacenadas en su interior.

Los agentes identificaron a los ocupantes del vehículo y comprobaron que transportaban 26 garrafas de plástico de 25 litros de capacidad completamente llenas de gasolina.

Junto a ellas localizaron otras 30 garrafas vacías, de idénticas características y preparadas para su inmediato llenado, además de numerosos tapones destinados a estos recipientes.

Los recipientes utilizados carecían de las condiciones de homologación y seguridad necesarias para el almacenamiento y transporte de mercancías peligrosas. La gasolina, altamente inflamable, se encontraba almacenada en el interior de una furgoneta convencional, una circunstancia que suponía un "grave riesgo" tanto para los propios ocupantes como para el resto de usuarios de la vía y las personas que pudieran encontrarse en las inmediaciones.

Por estos hechos, los agentes detuvieron inicialmente a dos personas por un delito contra la seguridad colectiva, en su modalidad de riesgo catastrófico.

La investigación continuó para determinar si se trataba de un episodio aislado o si formaba parte de una actividad organizada y continuada. Las gestiones practicadas permitieron comprobar que el mismo vehículo había sido utilizado durante varios días para realizar distintas operaciones de adquisición y llenado de combustible.

El análisis de las actuaciones permitió establecer que durante esta operativa se habrían adquirido alrededor de 1.500 litros de gasolina. Los agentes también pudieron identificar a una tercera persona relacionada con la operativa, que fue detenida.

La Policía Nacional ha explicado que la actividad conocida como 'petaqueo' constituye uno de los elementos logísticos utilizados por organizaciones criminales que emplean embarcaciones de alta velocidad para desarrollar actividades ilícitas.

Estos grupos se encargan del acopio, transporte y posterior suministro de combustible a embarcaciones utilizadas, entre otras actividades, para el tráfico de sustancias estupefacientes o el traslado irregular de personas desde las costas del norte de África hasta España.

El suministro puede realizarse tanto en zonas costeras como en alta mar, donde el combustible puede alcanzar un valor muy superior al precio habitual de mercado debido a factores como la distancia, la disponibilidad y el riesgo asociado a su transporte y entrega.

En este circuito clandestino, y según los datos obtenidos durante la investigación, el combustible adquirido durante la operativa podría haber alcanzado un valor aproximado de 6.500 euros. La operación ha permitido intervenir también 410 euros en efectivo.

Los detenidos, junto con las diligencias practicadas y los efectos intervenidos, han quedado a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Almería, plaza número 5.