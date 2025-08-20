Detenido tras agredir a unos agentes en Almería al ser arrestado cuando merodeaba por la vivienda de su exmujer

ALMERÍA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre acusado de agredir a una pareja de agentes a la que se resistió cuando era detenido tras ser identificado en las inmediaciones del domicilio de su exmujer en Roquetas de Mar (Almería), por donde llevaba merodeando varios días en actitud sospechosa, lo que alertó a tanto a la afectada como a los vecinos de la zona.

Según han trasladado a Europa Press fuentes de la investigación, fueron varios vecinos quienes alertaron a las autoridades al percatarse de la presencia del varón, quien se habría estado dedicando en los últimos días a mirar por las ventanas de los bajos del bloque de viviendas desde las zonas comunes, lo que despertó ciertos recelos entre los inquilinos.

En el marco de sus pesquisas, los agentes se desplazaron hasta la zona y averiguaron que el sospechoso era la expareja de una mujer que habitaba en el edificio en el que el hombre ya no vivía, si bien acudía a la zona asiduamente, lo que también había creado "miedo" en la perjudicada.

Con los datos recopilados y una descripción del sospechoso, los agentes comenzaron sus indagaciones hasta que advirtieron la presencia del hombre en las cercanías del edificio, si bien al tratar de identificarlo este habría comenzado a correr para huir de la Guardia Civil.

Si bien el sospechoso fue interceptado a pocos metros, habría mostrado una actitud "violenta", negándose a ser identificado. De esta manera, al tratar de practicar su arresto, se habría revuelto contra los agentes y les habría agredido, de modo que llegó a morder a uno de ellos en la mano izquierda.

Este comportamiento "agresivo" se mantuvo durante el traslado a dependencias policiales, donde durante su reconocimiento se le intervino una bolsa con una pequeña cantidad de cocaína.

El detenido junto con las diligencias policiales han sido puestos a disposición del juzgado en funciones de guardia de Roquetas de Mar (Almería).

