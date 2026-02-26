Detenido en Almería un fugitivo reclamado por Francia por violación grupal tras fugarse de un psiquiátrico

Archivo - Vehículos de la Policía Nacional durante una actuación nocturna en Almería. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

ALMERÍA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Almería a un fugitivo internacional de 23 años reclamado por las autoridades francesas por violación grupal, que se había fugado en octubre de 2025 de un centro hospitalario psiquiátrico en Francia donde permanecía ingresado mientras cumplía una condena de doce años de prisión.

El arresto se ha producido en la capital almeriense en el marco de un operativo desarrollado junto al Grupo de Localización de Fugitivos Internacionales de la UDYC Central, después de que sobre el joven pesara una Orden Europea de Detención y Entrega dictada por Francia por estos hechos y por un delito de robo con violencia agravado.

Desde su fuga era objeto de búsqueda internacional y existían además "indicios de peligrosidad por la posible utilización de armas", según ha informado el cuerpo policial en un comunicado.

Tras recibir información sobre su posible presencia en la provincia y ante el "riesgo inminente de abandono" del territorio nacional por vía marítima, el Grupo de Reacción Nocturna activó un dispositivo específico en la zona portuaria de la capital, con efectivos de paisano para "controlar posibles vías de escape".

La presión operativa permitió localizar el punto donde ocultaba sus pertenencias y, tras diversas gestiones, fue finalmente detenido y puesto a disposición judicial del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, que ha decretado su ingreso en prisión provisional.