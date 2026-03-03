Detenido en Almería con una treintena de katanas, navajas y otras armas blancas que vendía por los mercadillos

Armas intervenidas. - POLICÍA NACIONAL

ALMERÍA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un varón con una treintena de armas blancas como katanas, navajas automáticas o defensas extensibles, entre otras, de las que disponía en un puesto ambulante instalado en el Parque Nicolás Salmerón de Almería y para las que carecía de la preceptiva autorización administrativa.

Según ha explicado la Comisaría en una nota, el detenido se le atribuye un delito de tenencia y comercialización de armas prohibidas conforme a la inspección realizada sobre las 13,30 horas del pasado 28 de febrero, cuando el hombre fue visto mientras negociaba la venta de una defensa extensible a un comprador.

Los agentes del Grupo de Atención al Ciudadano se identificaron y procedieron a la inspección del puesto, donde comprobaron que sobre varias lonas en el suelo había expuestas para su venta numerosas armas blancas de diversa tipología.

Entre los efectos intervenidos figuran navajas automáticas de distintas dimensiones, defensas extensibles, machetes, cuchillos de hoja curva y recta de considerable tamaño, hachas, así como varias espadas y katanas. Parte de estas armas están catalogadas como prohibidas conforme al reglamento de armas, especialmente aquellas dotadas de mecanismo automático de apertura o por sus características técnicas.

El detenido manifestó dedicarse a la venta ambulante en mercadillos y rastros de la provincia, ofreciendo este tipo de artículos junto a otros objetos. No obstante, reconoció no disponer de ningún tipo de licencia o autorización para la comercialización de las armas intervenidas.

Los agentes valoraron la especial potencialidad lesiva de los efectos incautados y el riesgo evidente que suponía su exposición y eventual adquisición inmediata en un espacio público altamente transitado, donde se congregaban numerosas personas.

El detenido fue puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Almería mientras que las armas intervenidas también fueron incautadas y puestas a disposición de la autoridad judicial.