Detenido en El Ejido (Almería) acusado de agresión sexual a una niña de corta edad

ALMERÍA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en la tarde de este martes a un hombre acusado de una agresión sexual por tocamientos a una niña de corta edad en Las Norias de Daza, en el municipio de El Ejido (Almería).

A preguntas de los medios, el subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín, ha confirmado el arresto de un varón tras la "rápida actuación" por parte de la Guardia Civil, que se desplazó hasta el lugar de los hechos tras los avisos.

En este sentido, el arrestado permanece en dependencias policiales mientras que se avanza en la confección de diligencias antes de ponerlo a disposición de un juez de El Ejido.