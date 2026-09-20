Detenido un hombre por una presunta agresión sexual a una mujer en El Ejido (Almería)

Archivo - Un vehículo de la Policía Local de El Ejido (Almería). - POLICÍA LOCAL DE EL EJIDO - Archivo

EL EJIDO (ALMERÍA), 20 (EUROPA PRESS)

Un hombre ha sido detenido en la jornada de este domingo, 20 de septiembre, por cometer una presunta agresión sexual a una mujer en el término municipal almeriense de El Ejido.

Según han confirmado fuentes oficiales de la Policía Nacional a Europa Press, la víctima avisó a los servicios de emergencias para notificar sobre los hechos.

Fuentes policiales han confirmado a esta agencia que la detención del supuesto agresor se ha producido tras realizarle tocamientos sexuales sin consentimiento por parte de la víctima.

En relación a este suceso, la alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, ha condenado estos hechos en un mensaje emitido en su perfil oficial de Facebook, consultado por Europa Press, asimismo que ha asegurado que el agresor se trata de "un inmigrante ilegal procedente de Ceuta".

En esta línea, la primera edil ha exigido "actuaciones inmediatas y urgentes como la devolución de aquellas personas que delinquen y que no tienen derecho a permanecer en nuestro país".