Detenido en Murcia al presunto autor de un disparo con arma de fuego a una abogada en El Ejido (Almería)

Agentes de la Policía Nacional en imagen de archivo. - POLICÍA NACIONAL

ALMERÍA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Comisaría Provincial de Almería, en colaboración con la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Murcia, han detenido este domingo 19 al supuesto autor de un disparo con un arma de fuego de calibre 32 a una abogada en El Ejido (Almería) el pasado miércoles, presuntamente como represalia después de que la parte defendida por la letrada ganara un juicio contra él.

Según fuentes próximas a la investigación a las que ha tenido acceso Europa Press, el presunto autor de los hechos ha sido detenido en Murcia en un tren aproximadamente a las 17,50 horas de este domingo, 19 de julio, cuando se dirigía a Alicante.

Tal y como han concretado las mismas fuentes, han recurrido a los "últimos recursos tecnológicos" desde que se produjeron los hechos para capturar a este "sujeto peligroso y armado".

La investigación continúa abierta, mientras que al autor de los hechos se le imputa tentativa de homicidio agravado y amenazas graves a su exempleador. Al hilo, han señalado que "se han encontrado indicios probatorios de los ocho que se le imputan".

En contexto, el pasado miércoles 15 el Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha recibido sobre las 9,30 horas una llamada que alertaba de que una mujer había recibido un disparo en la calle Granada del municipio, por lo que se emitió aviso a la Policía Local, la Policía Nacional y los servicios sanitarios.

Según han precisado fuentes policiales, la víctima permanece ingresada con pronóstico reservado, frente a las primeras informaciones que apuntaban a que había sufrido lesiones de carácter leve.

El Colegio de la Abogacía de Almería ha expresado su "más firme y absoluta condena" por la agresión sufrida con un arma de fuego este miércoles por una letrada en El Ejido (Almería) y le ha trasladado su apoyo y acompañamiento institucional.

Así, tal y como ha indicado la corporación en un comunicado, su Junta de Gobierno y su decano, Juan Luis de Aynat, se han interesado desde el primer momento por lo ocurrido y por la evolución del estado de la afectada, a quien han trasladado la solidaridad y el afecto de la abogacía almeriense en su conjunto.