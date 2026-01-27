Detenido un varón con numerosos antecedentes por destrozos en marquesinas y vehículos de El Ejido (Almería)

Una de las marquesinas destrozadas. - POLICÍA LOCAL DE EL EJIDO

EL EJIDO (ALMERÍA), 27 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de El Ejido (Almería) ha detenido durante la pasada noche a un individuo con numerosos antecedentes policiales en el núcleo de Las Norias acusado de ocasionar graves daños "intencionados" tanto en el mobiliario urbano como varios vehículos estacionados en la calle.

Según ha informado el cuerpo policial, varios agentes de la unidad de prevención 092 detectaron durante sus labores de prevención en el núcleo ejidense varios daños en hasta a cinco vehículos aparcados en la calle y en tres marquesinas de autobús, que habían sido destrozadas.

Así, se activó un dispositivo coordinado con el Cecov para buscar al autor que, finalmente, fue localizado y detenido gracias a la colaboración ciudadana. Desde la Jefatura han dado cuenta del "grave perjuicio económico" derivado de unos daños que también ha generado una "sensación de inseguridad entre los vecinos".

El arrestado fue conducido a dependencias policiales donde se instruyeron las correspondientes diligencias.