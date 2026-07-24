Devueltas al mar dos tortugas bobas nacidas en una playa de Roquetas de Mar (Almería)

Uno de los ejemplares de tortuga boba antes de su liberación en Playa Serena, en Roquetas de Mar (Almería). - AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 24 (EUROPA PRESS)

El municipio de Roquetas de Mar (Almería) ha acogido este viernes la liberación de dos ejemplares de tortuga boba nacidos en un nido localizado el 30 de julio de 2025 en Playa Serena y criados durante los últimos meses en el Aquarium Costa de Almería en el marco del programa de desarrollo controlado 'head-starting'.

La actuación se ha llevado a cabo bajo la coordinación de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar y el Aquarium Costa de Almería, responsable del cuidado y seguimiento de los animales hasta su regreso al mar, según ha indicado el Consistorio en una nota.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, ha destacado que la liberación representa un "ejemplo del trabajo conjunto" entre administraciones públicas, entidades científicas y centros especializados en la conservación de fauna marina.

"La conservación de nuestro entorno natural es una responsabilidad compartida y actuaciones como esta demuestran que, cuando las administraciones y las entidades especializadas trabajan unidas, se consiguen resultados extraordinarios", ha señalado Amat, quien ha expresado el "orgullo" que supone devolver al mar dos ejemplares nacidos en las playas del municipio.

El regidor también ha asegurado que el Ayuntamiento quiere que Roquetas de Mar siga como "un municipio referente en sostenibilidad, conservación de nuestro litoral y educación ambiental", con la implicación de vecinos y visitantes en el respeto por los ecosistemas marinos.

Por su parte, la concejal de Turismo del Ayuntamiento de Roquetas, Amalia López, ha subrayado que estas iniciativas "refuerzan la imagen de Roquetas de Mar como un destino comprometido con la sostenibilidad y el cuidado de su patrimonio natural".

López ha señalado que cada vez más visitantes valoran los destinos responsables con el medio ambiente y ha considerado que acciones de este tipo contribuyen a posicionar el municipio como "un referente en turismo de calidad".

El director general de Política Forestal y Biodiversidad, Juan Ramón Pérez Valenzuela, ha explicado que el acto ha culminado una secuencia de actuaciones en las que ha participado un amplio número de personas y que representa "una cadena de colaboración de la que debemos sentirnos orgullosos".

Manuel de la Torre ha aplaudido "el trabajo coral de tantos profesionales y voluntarios" desarrollado para devolver los ejemplares a su medio natural. La tortuga boba es una especie amenazada que habita en mares cálidos y puede superar el metro de longitud y los cien kilos.

DOS CRÍAS PROCEDENTES DE UNA PUESTA DE 38 HUEVOS

El director del Aquarium de Roquetas de Mar, Enrique Fernández, ha explicado que los dos ejemplares proceden de una puesta de 38 huevos trasladada para su incubación controlada.

De ellos, eclosionaron dos crías que, después de pasar por el Centro de Gestión del Medio Marino Andaluz (Cegma) de Algeciras, llegaron al Aquarium Costa de Almería para completar su desarrollo en "condiciones óptimas".

Durante estos meses, las tortugas han recibido atención veterinaria especializada y han formado parte de las acciones educativas del Aquarium, que han contribuido a "sensibilizar a miles de visitantes sobre la importancia de conservar el medio marino y proteger una especie catalogada como vulnerable".

La evaluación del equipo técnico ha determinado que ambos ejemplares presentan un "excelente estado de salud", con un peso cercano a los dos kilos y unos 20 centímetros de longitud de caparazón, unas características que les permiten afrontar con garantías la reintroducción en el medio natural.

UNA LIBERACIÓN CON VALOR CIENTÍFICO Y AMBIENTAL

La liberación se ha desarrollado en el mismo entorno en el que se depositaron los huevos para favorecer el proceso natural de impronta, por el que las tortugas fijan las características de su lugar de nacimiento y pueden regresar a él cuando alcancen la madurez reproductiva.

El operativo ha contado con un dispositivo técnico y de seguridad coordinado entre el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, la Junta de Andalucía y el Aquarium Costa de Almería. La organización ha habilitado espacios específicos para el público y los medios de comunicación, "garantizando en todo momento el bienestar de los animales y el correcto desarrollo de la actividad".

Una vez que las tortugas han entrado en el agua, los biólogos del Aquarium han realizado un seguimiento directo durante sus primeros minutos en el mar para asegurar su salida hacia aguas abiertas.