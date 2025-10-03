Dimite de más de la mitad de la Ejecutiva del PSOE de El Ejido (Almería), lo que obligará a convocar una asamblea

El secretario general del PSOE de Almería, José María Martín, en una imagen de archivo con miembros del PSOE de El Ejido. - PSOE

EL EJIDO (ALMERÍA), 3 (EUROPA PRESS)

Más de la mitad de los miembros de la Ejecutiva municipal del PSOE de El Ejido (Almería) han presentado su dimisión, entre ellos el secretario general a nivel local, Manuel Pérez Galindo, lo que obligará a convocar una asamblea para elegir a los nuevos cargos que fueron renovados hace apenas tres meses.

Fuentes socialistas han confirmado a Europa Press que el abandono de las responsabilidades orgánicas en el seno de la formación se ha precipitado en las últimas dos semanas tras el abandono del que era secretario de Organización, Jorge Alcalá, cuya dimisión trascendió el pasado miércoles.

A preguntas de los medios, el secretario general del PSOE de Almería, José María Martín, se ha remitido a "cuestiones internas" de la formación a la hora de dar cuenta de estas dimisiones, que se iniciaron hace ya más de dos semanas y que han desembocado en la ruptura de la ejecutiva.

"Hay cantera y un montón de personas dispuestas a seguir arrimando el hombro", se ha limitado el responsable provincial del PSOE ante quienes, de otro lado, han decidido "no estar en la organización", aunque sin desvelar los motivos que les habrían llevado a tomar esta decisión de forma unitaria.

Desde el PSOE han señalado también que la oleada de dimisiones no han afectado al grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento, cuyos concejales se mantienen en sus cargos institucionales sin que se hayan manifestado renuncias.

En cualquier caso, Martín ha manifestado su "clarísimo compromiso" con la ciudadanía ejidense. "Estamos trabajando y vamos a seguir trabajando para ofrecer a la ciudadanía un proyecto distinto, un proyecto alternativo a lo que ahora mismo hay", ha insistido en referencia al gobierno local dirigido por Francisco Góngora (PP).

El dirigente provincial socialista ya defendió esta misma semana el compromiso de su partido por presentar un proyecto político que "transforme la realidad del día a día de los vecinos de El Ejido", donde el PSOE es la tercera fuerza en el Ayuntamiento con cinco concejales, por detrás de la mayoría absoluta del PP (14) y los seis concejales de Vox.