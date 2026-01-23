La Diputación de Almería impulsa en Fitur el turismo de 'Costa de Almería' con rutas a Liverpool, Varsovia y Katowice

Representantes de la Diputación Provincial y del Ayuntamiento de Almería mantienen una reunión de trabajo en el estand de 'Costa de Almería' durante la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

La Diputación de Almería ha aprovechado su presencia en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) para intensificar su agenda de reuniones con aerolíneas, turoperadores, agencias de viajes y otros agentes del sector, tanto nacionales como internacionales, con el objetivo de consolidar nuevas conexiones aéreas que impulsen la llegada de visitantes al destino 'Costa de Almería', entre ellas las rutas con Liverpool, Varsovia y Katowice.

El estand de la provincia permanecerá abierto a profesionales y público general hasta este domingo, 25 de enero, en el Pabellón cinco de Ifema Madrid, dentro del espacio de Turismo Andaluz, según ha trasladado la institución provincial en una nota.

Las reuniones en las que ha participado el Servicio Provincial de Turismo en Fitur han dejado algunas "noticias positivas" para el destino almeriense, como el inicio de una campaña promocional en Liverpool, que arranca este mismo viernes con impactos publicitarios en centros comerciales y mobiliario urbano que se verán por toda la ciudad británica.

La diputada de Turismo de Almería, María José Herrada, ha destacado que con esta iniciativa "pretendemos difundir entre el público objetivo la excelencia de la provincia de Almería y la gran oportunidad que supone para los ciudadanos de esta ciudad disfrutar de lo que ofrece 'Costa de Almería', sin olvidar el vínculo que ambos territorios tenemos a través del legado de John Lennon, que protagonizó una película en Almería y compuso aquí algunas de sus mejores canciones".

Además, se ha confirmado una nueva conectividad aérea vía chárter con Polonia a través de la aerolínea TUI Group. Ya se encuentran a la venta miles de plazas para que turistas polacos de las ciudades de Varsovia y Katowice viajen al Aeropuerto de Almería en distintas épocas del año.

La diputada provincial de Turismo ha afirmado que "los encuentros que estamos manteniendo en Fitur nos están permitiendo establecer contactos directos con profesionales que, más adelante, se convertirán en los mejores prescriptores de nuestro destino".

"En el último año hemos consolidado la conexión directa con Hungría, así como el refuerzo con Islandia y Luxemburgo con la línea regular de Luxair, además de la estrategia en el mercado británico, nuestro principal emisor internacional. La acción promocional en Liverpool y la confirmación de los chárter con Polonia nos permiten crecer en estos mercados y abrir las puertas a nuevos destinos", ha manifestado.

En cuanto a la conectividad aérea, se mantienen las conexiones actuales con el Reino Unido, el principal mercado emisor a la provincia, ya que a Liverpool se suman ciudades como Birmingham, Manchester, Leeds y Bristol.

Además, ya se encuentra a la venta un nuevo vuelo al aeropuerto de Londres-Stansted para el año 2027. También está confirmada la operativa con Islandia fuera de la temporada alta, a partir de abril y hasta octubre, "dejando fuera el verano con un turista fiel que realiza estancias largas de hasta diez días".

Otros encuentros de trabajo de la agenda de Diputación en Fitur se han centrado en las Oficinas Españolas de Turismo (OET), con los responsables de las oficinas de Turespaña en diversas capitales internacionales para reforzar el posicionamiento de la provincia. En Europa: La Haya, Londres, Dublín, Lisboa, Estocolmo y Helsinki; y en larga distancia: Nueva York y Bombay.

Las agencias 'online' y los mercados emergentes han sido otra de las líneas destacadas, con reuniones con plataformas digitales como Civitatis, Expedia, Destinia y Atrápalo para potenciar la oferta tanto en el mercado nacional como internacional, así como con compañías de países como República Checa, Eslovaquia o Alemania.

AGENDA CON EL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

La Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Almería han mantenido reuniones conjuntas con responsables de aerolíneas y turoperadores "con el objetivo de potenciar la conectividad".

Uno de estos encuentros ha abordado una iniciativa para consolidar nuevos destinos, con la colaboración de otras instituciones como la Junta de Andalucía o la Autoridad Portuaria.

Asimismo, otro de los encuentros se ha centrado en la creación de paquetes turísticos con compañías británicas, "para que sigan creciendo los visitantes de este país, el principal mercado emisor a la provincia y la capital".

Además, ambas instituciones han avanzado en una estrategia conjunta con compañías aéreas que aún no operan en el Aeropuerto de El Alquián, "con el objetivo de que en próximas fechas se cierren nuevos destinos con ciudades europeas mediante vuelos regulares", y han analizado otras líneas de colaboración para potenciar el turismo de cruceros en 'Costa de Almería'.

El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Almería, Joaquín Pérez de la Blanca, ha resaltado la "importancia de las reuniones que hemos mantenido, coordinados con Diputación y Junta de Andalucía, con distintas compañías aéreas y de cruceros para seguir potenciando el turismo en la provincia".

Del mismo modo, el edil ha indicado que "hemos mantenido encuentros con distintas empresas del sector turístico activo y deportivo, un turismo que va en auge en los últimos años y por el cual hemos apostado decididamente".

Pérez de la Blanca ha asegurado que "hemos puesto también en valor nuestra cultura y, dentro de ella, un patrimonio tan importante para Almería como es su guitarra, su museo y la figura de Antonio de Torres".

PRESENCIA DE MUNICIPIOS EN FITUR

La diputada de Turismo ha acompañado a los municipios de la provincia que han acudido a Fitur, con una agenda de trabajo para arropar a los consistorios en sus acciones de fomento del turismo.

Almería, Vera, Mojácar, Roquetas de Mar, Carboneras, Lucainena de las Torres, Tabernas o la Mancomunidad de Municipios del Valle del Almanzora, entre otros, han sido algunas de las instituciones presentes en el estand de 'Costa de Almería', que han contado con el apoyo de Diputación en sus iniciativas de difusión y promoción turística.

Herrada ha incidido en "dos de nuestros puntos fuertes como grandes atractivos: el turismo activo y la cultura". En el primero, el ciclismo será este año uno de los grandes aliados, con la celebración de una nueva etapa de 'La Vuelta', así como pruebas como 'La Clásica', 'Titan Desert' o 'La Desértica'.

En cuanto a la cultura, "el impulso al Museo del Realismo Español Contemporáneo (Murec) y el gran proyecto de recuperación del 'Cortijo del Fraile' nos ayudan a potenciar este tipo de turismo en la provincia", ha añadido.

'COSTA DE ALMERÍA'

La marca 'Costa de Almería' "presenta una hoja de ruta turística que huye de los convencionalismos, ofreciendo un viaje sensorial donde el sol --omnipresente durante todo el año-- es solo el telón de fondo para una oferta de contrastes profundos, desde cumbres nevadas hasta calas de naturaleza virgen".

Se trata, según ha manfiestado la institución provincial, de un destino "donde los turistas y viajeros encontrarán un abanico de segmentos que cubren todas las facetas del ocio moderno".

Entre las opciones que la provincia de Almería, con su propuesta sostenible y no masificada, ofrece al visitante se encuentran el legado y el patrimonio, con rutas por la Almería Monumental y los vestigios de su historia, así como su pasado y presente como tierra de cine, "con recorridos por los escenarios que han cautivado a Hollywood".

A ello se suman las raíces y el encanto del interior y la Almería rural, junto a la excelencia industrial, con el turismo científico, además de su papel como destino de sol y playa, "con algunas de las playas más espectaculares de Europa".