La Diputación de Almería promociona la Costa de Almería en la ITB Berlín 2026 ante el mercado alemán

Archivo - El vicepresidente de la Diputación de Almería, José Antonio García, y la diputada provincial María del Mar López, en la ITB de Berlín. Imagen de archivo. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería, a través del Servicio Provincial de Turismo, participará del 3 al 5 de marzo en la ITB Berlin 2026, uno de los mayores encuentros profesionales del sector turístico a nivel mundial, con el objetivo de consolidar la presencia del destino 'Costa de Almería' en el mercado alemán y reforzar su posicionamiento en el centro de Europa.

La presencia almeriense se integrará en el espacio de Turismo Andaluz, dentro del pabellón de España, donde el equipo técnico mantendrá una agenda de reuniones con turoperadores, aerolíneas, agencias especializadas y medios de comunicación internacionales con el objetivo de potenciar el destino de 'Costa de Almería en Alemania y en Europa, según ha explicado la Institución Provincial en una nota.

La diputada de Turismo, María José Herrada, acompañada por la diputada provincial, Ana Lourdes Ramírez, encabezarán la representación almeriense en la Bolsa Internacional de Turismo (ITB) de Berlín, que se celebra en Messe Berlin.

Por su parte, la diputada de Turismo ha subrayado que "la ITB de Berlín es una cita clave en nuestra hoja de ruta internacional", pues "Alemania es uno de los mercados prioritarios para Costa de Almería por su fidelidad, su alto gasto medio y su apuesta por destinos sostenibles y con identidad propia". Así, ha explicado que acuden a esta cita con un mensaje claro: "somos un destino auténtico, diverso y preparado para seguir creciendo con equilibrio y calidad".

En este contexto, ha añadido que "trabajamos para fortalecer la conectividad aérea y abrir nuevas oportunidades que permitan a más viajeros europeos descubrir una provincia que combina playas vírgenes, espacios naturales únicos como el Cabo de Gata, una potente oferta gastronómica y experiencias durante todo el año". "Además de la gran propuesta de turismo interior y activo que ofrecemos para disfrutar en familia", ha apostillado.

"La provincia de Almería tiene grandes recursos culturales y turísticos que completa la rica oferta de 'Costa de Almería', pero también cuenta con un nicho activo con 250 kilómetros de costa, 40 espacios protegidos, 3.500 horas de sol al año, entre muchos otros atractivos que hacen que Almería sea el destino perfecto y que sea el lugar idóneo para la práctica deportiva durante los 365 días del año", ha añadido Herrada.

Durante la feria se promocionarán los grandes ejes del destino: el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, el turismo activo en interior, el segmento MICE, el turismo cinematográfico y la creciente oferta gastronómica vinculada a la marca gourmet provincial. Además, se presentarán materiales promocionales renovados y campañas específicas dirigidas al público alemán, adaptadas a sus preferencias de viaje y consumo.

El mercado alemán es importante para la provincia de Almería, especialmente en segmentos estratégicos como el turismo de naturaleza, activo, cicloturismo, senderismo, golf y sol y playa fuera de temporada alta. En este sentido, la estrategia de promoción pondrá el foco en la desestacionalización, la calidad de la oferta y la autenticidad del destino.