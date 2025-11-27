Una discusión de tráfico en Almería desata una reyerta sin heridos graves con una quincena de implicados

Archivo - Coches de la Policía Local de Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Nacional y la Policía Local de Almería se han movilizado este jueves tras registrarse una reyerta con aproximadamente una quincena de implicados, aunque sin heridos de consideración, que se habría originado por una discusión de tráfico.

Fuentes de la Comisaría y del servicio unificado de emergencias 112 Andalucía han informado a Europa Press de que varios particulares han alertado sobre las 12,45 horas del suceso, que se ha producido en la calle San Juan Bosco en esquina con la calle Ángel Ochotorena de la capital.

Los testigos han señalado la presencia de un nutrido grupo de personas que han comenzado a agredirse y a arrojarse objetos entre sí. En este sentido, se ha recuperado un palo de notable envergadura empleado como guía en un alcorque que se habría empleado para agredir a un hombre.

Los servicios de emergencias han dado aviso a la Policía Local y a la Policía Nacional, quienes a su llegada han localizado únicamente a una parte de los implicados, entre ellos un varón que presentaba heridas leves en un brazo y para el que no se solicitó asistencia sanitaria.

En este sentido, desde la Policía se ha dado cuenta del aviso recibido ante una discusión de tráfico por parte de uno de los implicados en el conflicto, quien aseguraba estar recibiendo "amenazas".

No obstante, a la llegada de las patrullas, el alertante ya no estaba en el lugar de los hechos, del que se habían dispersado varias personas por las calles aledañas, algunas de ellas a la carrera, según los testigos.