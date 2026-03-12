Dos detenidos con 165 kilos de hachís ocultos en un coche con doble fondo en el Hospital Torrecárdenas de Almería

Un agente de la Guardia Civil muestra algunos de los paquetes de hachís intervenidos en el vehículo interceptado en el aparcamiento del Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería. - GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos personas, un hombre y una mujer, por un supuesto delito de tráfico de drogas tras interceptar en el aparcamiento público del Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería un vehículo preparado para transportar 165,4 kilogramos de hachís ocultos en un doble fondo.

Los arrestados, uno de ellos con antecedentes por tráfico de drogas, han pasado a disposición del Juzgado de guardia de Almería, que ha decretado el ingreso en prisión de ambos, según ha informado la Comandancia en un comunicado.

Agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil de Almería analizaron diferentes informaciones y determinaron la posible existencia de una actividad ilícita relacionada con el transporte de droga en la capital mediante un vehículo equipado con un "sofisticado" sistema de ocultación.

A partir de esas informaciones, en el pasado mes de febrero los agentes del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga establecieron un dispositivo de vigilancia en torno a un vehículo estacionado en los aparcamientos del hospital, sobre el que habían recabado indicios que apuntaban a la presencia de droga en su interior para su traslado.

Durante el dispositivo, los agentes observaron cómo un hombre y una mujer se acercaban al vehículo en actitud vigilante. Tras confirmar las sospechas de que podían ser los encargados del transporte, los abordaron en el momento en que se disponían a iniciar la marcha.

Tras la inspección del vehículo, que contaba con un doble fondo bajo el tapizado del maletero cuya apertura se accionaba mediante un sistema hidráulico, los agentes localizaron en su interior 165,4 kilogramos de hachís, una cantidad cuyo valor en el mercado ilícito superaría los 300.000 euros.