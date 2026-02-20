Dos detenidos y cuatro investigados por robos en comercios, viviendas y vehículos en la comarca de Los Vélez (Almería)

Archivo - Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL - Archivo

ALMERÍA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos personas e investiga a otras cuatro como presuntas autoras de varios delitos contra el patrimonio cometidos en la comarca de los Vélez (Almería), en concreto robos con fuerza en comercios y viviendas y robos en interior de vehículos, en el marco de un dispositivo especial establecido tras el aumento de este tipo de hechos delictivos en la zona.

Los detenidos e investigados han sido puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vélez-Rubio, Plaza número uno, según ha informado la Comandancia en un comunicado.

Las actuaciones se han desarrollado en el marco de los servicios de seguridad ciudadana realizados en la provincia y del refuerzo de la presencia policial en Vélez-Rubio y el resto de la comarca, mediante dispositivos conjuntos de fuerzas uniformadas y personal de investigación, lo que ha permitido esclarecer varios delitos contra el patrimonio.

La Guardia Civil recuerda a la ciudadanía la importancia de no poner en riesgo la integridad física ni la vida para defender bienes materiales y recomienda mantener la calma y comunicar los hechos de inmediato a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a través del 062, la aplicación AlertCops, el 112 o la página oficial y su sede electrónica.