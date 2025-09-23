Dos mujeres resultan heridas al ser atropelladas en la Avenida del Mediterráneo de Almería

Archivo - Imagen de recurso de un operario de sala del 112 Andalucía. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos mujeres han resultado heridas tras ser atropelladas este martes a primera hora de la mañana en la Avenida del Mediterráneo de Almería, a la altura del Centro de Salud Nueva Andalucía, según han informado a Europa Press fuentes del servicio de emergencias 112 Andalucía.

El aviso se ha recibido sobre las 9,10 horas, cuando un turismo ha arrollado a las dos peatones en la zona. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local y sanitarios, que han atendido a las víctimas en el propio centro de salud cercano al lugar del siniestro.

Por el momento se desconoce la edad y el estado de salud de las afectadas, así como si han sido trasladadas al Hospital Universitario Torrecárdenas y si se han practicado pruebas de alcohol y drogas al conductor del vehículo.