El edil del PSOE de Adra (Almería) denunciado por violencia de género deja su acta y niega los hechos: "Pido prudencia"

ADRA (ALMERÍA), 5 (EUROPA PRESS)

El edil del PSOE de Adra (Almería), Diego Souto, ha registrado un escrito en el Ayuntamiento para renunciar a su acta de concejal tras la denuncia interpuesta contra él por violencia de género, que ha dado lugar a una investigación judicial, si bien ha negado los hechos y ha pedido "prudencia" antes de que se produzcan "juicios anticipados". "Niego rotundamente haber ejercido violencia física contra nadie y, en particular, contra la madre de mis hijos. Confío en que los hechos puedan esclarecerse con todas las garantías y en que se respete mi derecho a la presunción de inocencia", ha trasladado en un comunicado remitido a los medios a través de la formación socialista.

Souto ha explicado que "por responsabilidad" y para evitar que este asunto "personal" pueda afectar al trabajo del PSOE y al Ayuntamiento de Adra, ha decidido "voluntariamente" abandonar su acta de concejal para dedicar sus "esfuerzos" a "aclarar lo sucedido" y a "proteger" a su familia.

En su escrito, el concejal renunciado ha expresado su "absoluto respeto a todas las personas implicadas", especialmente a su familia, al tiempo que ha asegurado que atraviesa un proceso de separación "especialmente difícil", cuyas consecuencias "personales y familiares" se han visto "agravadas" por la "exposición pública de una situación que pertenece a un ámbito muy sensible".

"Pido prudencia, respeto a la intimidad y que se eviten los juicios anticipados y la difusión de afirmaciones no contrastadas. La exposición mediática de este conflicto está causando un profundo daño a personas que merecen ser preservadas, especialmente a los menores", ha manifestado.

De este modo, espera que se puedan aclarar los hechos y, cuando eso ocurra, "se dé a la verdad la misma atención pública que se ha prestado a las acusaciones". "Agradezco el respeto y la comprensión de quienes entienden que estas situaciones deben abordarse con serenidad y responsabilidad", ha añadido.

El concejal ya avanzó este miércoles su intención de abandonar el cargo tras haber sido investigado por un presunto delito de violencia de género una vez que trascendió su arresto y puesta a disposición del magistrado titular de la Plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Berja (Almería), lo dejó en libertad provisional el pasado lunes.

El instructor acordó la aplicación de medidas cautelares de alejamiento y de prohibición de comunicación con la denunciante. Además, se adoptaron también medidas de carácter civil como la atribución de la vivienda familiar y la guardia y custodia de los hijos a la madre mientras el caso se encuentra en fase de investigación.

Fuentes policiales confirmaron que el arresto tuvo lugar el pasado domingo, 1 de noviembre, después de que la perjudicada presentara una denuncia ante la Guardia Civil, lo que activó el protocolo que culminó con el arresto. La causa será llevada por el titular de la Plaza número 2 de Berja, competente en materia de violencia sobre la mujer.

Por su parte, desde la dirección del PSOE aseguraron que siempre van a actuar "con absoluta contundencia y con la máxima celeridad contra hechos de este tipo, que son incompatibles con los principios y valores de los socialistas".