La editorial 'Círculo Rojo' reúne en Almería a 800 personas en su fiesta anual de las letras con once premiados

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Círculo Rojo Grupo Editorial ha celebrado este viernes su fiesta anual de las letras con una gala en la que 800 fieles a esta cita han visto como once autores se han alzado con los galardones entre más de una treintena de finalistas.

La VII Gala de las Letras, que ha vuelto a tener como escenario las tablas del Auditorio de Roquetas de Mar (Almería), ha reunido a personalidades vinculadas al mundo de la cultura y de la política, entre ellos 300 escritores de 'Círculo Rojo'.

Ha abierto la noche, de la que ha sido conductor el actor Jesús Olmedo, la artista Laura Diepstraten, ganadora de Eurovisión para artistas invidentes, quien ha roto con su voz prístina, en dos ocasiones, el silencio del patio de butacas con una canción al piano compuesta por ella misma y su personal visión de una composición de Vanesa Martin hasta levantar al público de sus asientos.

En su intervención, Alberto Cerezuela, director fundador de la editorial líder en autoedición en Europa, ha trasladado su "emoción" ante el reencuentro con la "gran familia" de 'Círculo Rojo' y por poder haber seguido "haciendo realidad los sueños de la gente" en los últimos meses.

"La última vez que nos vimos fue en una gala celebrada el 21 de febrero de 2020 y, tres semanas después, estábamos confinados; hemos perdido mucho, pero hemos ganado en talento en la pandemia", ha indicado.

Alberto Cerezuela ha afirmado que, desde aquel marzo del pasado año, se han "gestado multitud de libros y proyectos literarios" hasta aumentar en un "40 por ciento la producción editorial".

"El libro es un bien de primera necesidad y hay que seguir disfrutando", ha remachado, al tiempo que ha expresado su agradecimiento a los escritores que han confiado para publicar su obra en la editorial, contribuyendo a convertirla en "todo un referente en España y Europa".

Actores, humoristas, cantantes, políticos y, por supuesto, los autores han disfrutado de una gala llena de sorpresas en las que ellos han sido protagonistas y espectadores, y que se ha trasladado vivamente a las redes sociales con el 'hashtag' #PremiosCírculoRojo2021

Al escenario han subido personalidades como el actor Paco Tous, encargado de entregar el premio a la mejor novela negra; o Susana Córdoba, que ha hecho lo propio con el premio a la mejor novela romántica junto a Carles Francino.

Además, han acudido a la cita la actriz Nerea Camacho y la periodista Mar Villalobos, quienes se han subido al escenario para anunciar a la ganadora en la categoría de poesía.

El futbolista José Ortiz Bernal y el escritor de 'Círculo Rojo' e influencer Fran López han anunciado al ganador de la categoría de historia, mientras que Albert Álvarez y Ani Pocino, han dado el premio a la mejor obra de fantasía. El periodista Ángel Acién, junto al entrenador de fútbol Diego Martínez, lo han hecho en la categoría de crecimiento personal.

La cantante Melody, quien ha actuado en el intermedio de la gala, y la periodista Bea Jarrín, han entregado el primer premio a la mejor obra infantil.

Antes, Melody ha levantado al auditorio con una primera canción intimista con la que ha exhibido el poder de su voz y después lo ha emocionado, junto a su padre, interpretando a dúo un precioso 'Loco' que ha arrancado las palmas y los coros de los asistentes.

Ángela Cremonte ha sido la encargada de presentar y acompañar al ganador de ficción contemporánea y Fernando Romay ha presentado la obra premiada en la categoría de vida y experiencias, al tiempo que Virginia Rodríguez y José Sánchez lo han hecho en relatos.

Por su parte, Salvador Rodríguez Moya y la presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, han anunciado la obra premiada en investigación.

ESCRITORES GALARDONADOS

El primer premio de la noche, en la categoría de 'Historia', ha recaído en la obra 'Larimar', de Jose Luis Acosta. El galardonado ha compartido el reconocimiento con todos aquellos que "escribimos bajo una pulsión, sin afán de notoriedad, de lucro, ni de ser superventas", lo que, según ha remarcado, es un "doble mérito". "Muchas gracias por esta alegría", ha concluido.

'Historias de mimosas y putas', de Inés Abalo, se ha alzado con el premio en la categoría de 'Relatos'. Abalo ha agradecido el "acompañamiento" de 'Círculo Rojo" en su viaje creativo y ha dedicado su obra a las mujeres prostituidas. "Habrá un momento en el que miraremos a este presente y nos llevaremos las manos a la cabeza por cómo hemos podido permanecer impasibles ante esta realidad, pero mientras, seguiremos luchando", ha dicho.

En la categoría de Fantasía, el libro 'El Mestizo', de Marcos Montero ha sido el elegido del jurado. Arropado por su familia y por su pareja, ha asegurado que su "sueño" se ha hecho "por fin realidad". "Solo estar aquí nominado era una victoria, como el haber podido compartir con grandes escritores que no voy a poder olvidar", ha apuntado.

La obra 'Cuando esto pase', de Esther Ruiz Moya, ha obtenido el reconocimiento en la categoría de 'Crecimiento Personal'. Tras agradecer a todos aquellos que la han leído "durante y después del confinamiento", la autora ha hecho un homenaje a "quienes no se rinden" y a "las primeras veces, a las que no debemos renunciar".

En categoría infantil, la obra premiada ha sido 'Artemisa está en guerra', de Paloma Rivas. Sanitaria en Salud Mental, ha dado las gracias "por dar voz" a esta realidad y a cómo afecta a los menores ya que su libro trata de prevenir los trastornos alimentarios.

El libro 'La Niña y el lobo', de Amparo Sánchez, ha ganado en la categoría de Vida y Experiencias. La vocalista de 'Amparanoia' ha explicado como ha vertido en esta historia "lo que estaba escrito en diarios que quemé" porque "no sabía que estaba siendo maltratada". "Quiero que sea herramienta y ejemplo de superación de este tipo de violencia", ha trasladado en un alegato emocionado.

En la categoría Romántica, que a partir de ahora llevará el nombre en homenaje póstumo del actor Jordi Rebellón, uno más de la "familia de Círculo Rojo", se ha alzado con el premio 'Modo Avión', de Sergio Queren. "Dedico este premio a mi yo de 12 años al que le daba vergüenza mostrar sus escritos y a mi yo de ahora, que espera que esto ayude a escribir a los que tienen pudor para liberar sus sentimientos", ha señalado.

La mejor obra de las nominadas en la categoría de Poesía ha sido 'Godot no va a venir', de Marina Bravo, quien, según ha expresado, "nunca" pensó que sus poemas fueran "más allá de mis libretas o de un documento Word en mi ordenador". "Gracias por darme voz en un libro que ya no es mío, sino vuestro", ha finalizado.

El periodista Albert Castillón, con su obra 'El origen de la pandemia', ha conseguido el galardón en 'Investigación'. En su intervención, ha indicado que el origen de su libro está en el que "siempre me negué a creer la versión oficial" y que su publicación "no ha sido fácil", por lo que ha agradecido la "confianza" de 'Circulo Rojo' "que me ha hecho creer que se pueden contar cosas más allá de la radio y la televisión".

En la categoría 'Ficción Contemporánea' se ha alzado con el premio 'Mi pequeño paraíso inclinado de papel', de Joaquín Sabater Amorós, quien ha hecho del amor el eje de su discurso; "el amor que Alberto Cerezuela puso en su editorial, el amor que le pone a los libros que edita y el amor de los lectores que apuestan por autores menos conocidos".

Ha cerrado la gala el premio a la mejor novela negra, que ha recaído en 'El borrador', de Carlos González. El autor, quien se ha definido "paliquero", ha sido breve: "amor, familia y amistad, con eso nos podemos enfrentar a todo y os lo deseo a toneladas".

La VII edición de los Premios Círculo Rojo ha contado con el respaldo de Diputación de Almería mediante su marca 'Costa de Almería', el Ayuntamiento de Roquetas de Mar y Obra Social La Caixa.